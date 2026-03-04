Colapinto y la importancia de empezar de cero en la Fórmula 1: «Tengo muchas ganas de salir a pista»

La Fórmula 1 aterriza en Melbourne para abrir una era que promete cambiar el orden establecido y Alpine espera avanzar con el flamante motor Mercedes, una nueva alianza que los anima luego de las pruebas de pretemporada. Esta situación lleva a Franco Colapinto a soñar con un gran 2026, luego de un complicado 2025.

Para Franco, esta cita en Albert Park tiene un significado personal y profesional que va más allá de las nuevas regulaciones. El argentino, que compartirá garaje con Pierre Gasly, afronta su tercer año en la categoría reina, pero con un factor inédito en su carrera: la estabilidad de una pretemporada completa.

Tras las pruebas en Barcelona y Bahrein, Colapinto ha pasado días intensos en la base de Enstone, trabajando en el simulador no solo para conocer un circuito desconocido para él, sino también buscando entender más de los nuevos modos de funcionamiento de los monoplazas.

La importancia del proceso completo

Colapinto destacó la importancia de haber estado involucrado en todo el proceso de desarrollo previo al inicio del campeonato, algo que, según sus palabras, cambia radicalmente su perspectiva competitiva. “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año», afirmó. Y agregó que «esto ha sido útil para mí personalmente para entender estos nuevos coches, ya que aspiramos a tener una temporada competitiva”.

Franco se pone el casco para su tercer año en la F1.

Sobre el rendimiento del equipo y el trabajo realizado tras los test en el desierto, Franco se mostró optimista pero cauteloso ante lo desconocido de las nuevas reglas: “En general, tuvimos pruebas positivas en Barcelona y Bahrein y recopilamos muchos datos importantes que hemos estado analizando en Enstone con días muy ocupados en el simulador. Cada sesión aprendemos aún más y eso será definitivamente el caso cuando comencemos las sesiones de práctica en Albert Park”.

Finalmente, Franco subrayó la importancia de maximizar el tiempo en pista desde el viernes para entender el orden jerárquico de la parrilla: “Trabajaremos duro el viernes para estar en la mejor posición posible para la clasificación y la carrera, y estoy emocionado por exigir el coche adecuadamente y ver dónde estamos parados. Va a ser una nueva forma de correr para todos nosotros y tengo ganas de ver cómo se desarrolla todo”.