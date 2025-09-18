Cómo sigue el Mundial de vóley para la Selección Argentina: rival y horario para los octavos

La Selección Argentina enfrentará a Italia en el Mundial de vóley. (Foto: Prensa Feva)

Después de la gran victoria ante Francia en una emocionante clasificación a octavos de final, la Selección Argentina ya tiene horario y rival en la próxima instancia del Mundial de vóley de Filipinas.

El equipo nacional enfrentará a Italia el domingo a las 4:30, hora argentina. No será un rival sencillo ya que es la actual campeona del mundo y N°2 del ránking de la FIVB.

Italia quedó segunda en el Grupo F detrás de Bélgica, con el que perdió 3 a 2. Después venció 3 a 0 a Argelia y 3 a 0 a Ucrania.

Argentina ganó los tres partidos de su zona, 3 a 2 a Finlandia, 3 a 1 a Corea del Sur y 3 a 2 a Francia. Si perdía ante los galos hubiera quedado eliminada.

Brasil se quedó afuera en el Mundial de vóley

Una de las sorpresas de la primera fase del Mundial de vóley de Filipinas fue la eliminación de Brasil que quedó tercera en el Grupo H.

A pesar de que le habían ganado 3 a 1 a China y 3 a 0 a República Checa, quedaron afuera al caer 3 a 0 con Serbia en el último partido. Era el único resultado que los sacaba de la competencia.

Los cruces de octavos de final son: Túnez – República Checa, Serbia – Irán, Estados Unidos – Eslovenia, Bulgaria – Portugal, Polonia – Canadá, Turquía – Países Bajos, Argentina – Italia y Finlandia – Bélgica.