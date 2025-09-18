Batacazo de Argentina en el Mundial de vóley: eliminó a Francia y se clasificó a octavos de final

La Selección Argentina le ganó un partidazo a Francia por 3-2 y consiguió la clasificación a los octavos de final del Mundial de vóley 2025 que se lleva a cabo en Filipinas. Con el triunfo, el elenco nacional quedó en la cima de su grupo y espera rival que será el segundo del Grupo F (que podría ser Italia o Ucrania).

El equipo dirigido por Marcelo Méndez se impuso con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 frente a los bicampeones olímpicos, que partían como grandes favoritos. Con esta victoria, Argentina cerró la fase inicial en lo más alto de su zona porque antes se impuso ante Finlandia y Corea del Sur.

El elenco nacional mostró un gran nivel.

El encuentro comenzó con ventaja para la Albiceleste, que logró quedarse con los dos primeros sets muy ajustados (28-26 y 25-23). Sin embargo, Francia reaccionó, mejoró en recepción y fue más contundente en ataque para llevarse el tercer y cuarto parcial (25-21 y 25-20).

Todo quedó definido en el tie-break, donde Argentina volvió a mostrar carácter y solidez, se impuso 15-12 y se quedó con un triunfo histórico que la depositó en los octavos de final y además, dejó a uno de los candidatos al título con las manos vacías.

El conjunto Albiceleste derrotó a Francia, uno de los favoritos del certamen.

La edición del certamen introdujo una modificación relevante en su formato: a partir de ahora, la Copa del Mundo se disputará cada dos años y contará con la participación de 32 selecciones, distribuidas en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona accederán directamente a los octavos de final.