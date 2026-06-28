El sentido posteo de Messi tras el cierre de la primera fase: «Seguimos juntos»

Tres partidos y tres encuentros con la red para el "pibe" de 39 años.

“Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…”. Frase corta, pero contundente y que alimenta aún más la ilusión del pueblo argentino en la Copa del Mundo 2026.

Atrás quedó la fase de grupos, con Argentina ganando los tres partidos disputados y su máxima figura, Lionel Messi, intratable: tres goles ante Argelia, dos contra Austria y uno anoche, la frutilla del postre de la primera ronda, ante Jordania.

El astro argentino no habló con la prensa pero sí se expresó a través de redes sociales, ya algo muy común del «10» en este último tiempo. En su cuenta oficial de Instagram, el rosarino publicó un carrusel con las mejores fotos del triunfo ante los asiáticos y la frase en cuestión.

El posteo del «10» en su cuenta oficial

Más allá de haber ingreso de suplente, Messi volvió a ser determinante: en pocos minutos, tuvo el balón, generó chances y ejecutó ese precioso tiro libre para cerrar el 3-1 ante Jordania.

Con el de ayer, la Pulga llegó a los seis gritos y a un total de 19 goles en Mundiales, cifra que le permite estirar todavía más la diferencia respecto a Miroslav Klose y Kylian Mbappé, aunque el francés también se está mostrando intratable en la presente cita mundialista.

Tras el partido, y en conferencia de prensa, Lionel Scaloni reconoció que fue el propio Messi quien decidió no comenzar el partido de arranque, a fin de poder darle minutos a sus compañeros de Selección. Otro gesto de grandeza y humildad del mejor.