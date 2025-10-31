Con presencia «dorada», las Rojas y Biguá juegan en el Ruca Che por la Liga Nacional de básquet

Biguá e Independiente afrontarán otra doble jornada clave en el estadio Ruca Che. En la continuidad de la Liga Nacional Femenina, llegarán a la capital provincial Ferro y Unión Florida, uno con el cartel de emblema en el básquet argentino, el otro con una gran historia en la rama femenina. Será un fin de semana a pleno y las neuquinas sueñan con un doblete que les permita acomodarse en la zona media de la tabla.

Julieta Tell maneja los hilos de Independiente. (Archivo Matías Subat)

Verdes y Rojas tienen la misma cantidad de victorias (2) y en el caso de las Bigualas, ambas fueron en el gigante del barrio San Lorenzo. Independiente, en cambio, metió una en el Ruca y la otra en la cancha de Lanús, que marcha en la última posición de la Conferencia Sur.

Lo importante para los equipos que conducen Rubén Jaime y Marcelo Remolina es que ya saben de qué se trata. Conocen a todas sus rivales, midieron fuerzas con las potencias (Obras y El Talar) y si bien es cierto que no pudieron festejar, en varios pasajes demostraron estar a la altura de la elite. Por eso, se ilusionan con un gran fin de semana.

El Programa de partidos

Sábado 1 de noviembre

18:00 Independiente vs. Ferro

21:00 Biguá vs. Unión Florida

Domingo 2 de noviembre

18:00 Biguá vs. Ferro

20:30 Independiente vs. Unión Florida

Un dorado en el banco

Ferro tiene en el banco a Gabriel Fernández, integrante de la Generación Dorada, y entre sus jugadoras destacadas sobresalen Florencia Fernández, una interna determinante, Dalma Piri, Abril Romagnoli y Giuliana Baccareli, entre otras. Con registro de 5-2, se metió en la pelea de arriba y viene a Neuquén con el objetivo de llenar el bolso de puntos.

Gabi Fernández, dorado en Atenas, es el DT de Ferro. (LNB)

Unión Florida, pocos partidos, mucha historia

Unión Florida es el que menos partidos jugó en el Sur (5), pero marcha con registro positivo (3-2) y siempre es un rival de cuidado. El equipo de Nicolás Grosso, del staff de selecciones argentinas, tiene poder en la zona pintada con Carla Miculka y la ex Independiente, Alejandra Alonso. También sobresalen Sol Depetris y Munay Martínez.

El equipo de Vicente López es un viejo conocido para Neuquén, porque hace tres años le ganó la final de la Liga Federal a Pacífico, en Mar del Plata, y que le permitió a las Decanas jugar en la Liga Nacional. Si bien ha cambiado el plantel de manera permanente, es un rival de cuidado.

Alejandra Alonso, interna de Unión Florida, pasó por el Rojo. (LNB)

Así llegan las locales

Por el lado de las locales, el rendimiento ha sido en ascenso, incluso en las recientes derrotas ante las poderosas de El Talar. En Independiente, las fortalezas pasarán por ese rendidor perímetro que conforman Julieta Tell y Laila Raviolo, más los muy buenos aportes de Valentina Mendoza, Josefina Cortes y la neuquina Valentina Canales, de gran rendimiento en estos primeros partidos en la elite.

Por el lado de Biguá, Agustina Jourdheuil y Agustina García son vitales, mientras que Rocío Bareilh y dos de Neuquén, Charo Lértora y Camila Gutiérrez rinden en el perímetro. Julia Centurión es la encargada de hacer el desgaste cerca de las tablas y se le viene un fin de semana con rivales muy duras.

10.000 pesos las anticipadas, 15.000 en el Ruca Che

En ambos clubes, las entradas se venden de manera anticipada y tienen un costo de 10.000 pesos por jornada (el ticket vale para los dos partidos), mientras que en la puerta del Ruca Che, el costo sube a 15.000. Sin PreFederal masculino en el medio (sólo tuvo actividad anoche), es una gran ocasión para ver básquet de primer nivel en el un estadio que se remodeló a nuevo y que tiene dos equipos en la elite nacional.