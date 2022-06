Confirmado: «Tuti» del Prete deja Estudiantes y jugará en México

En las últimas horas se conoció el interés firme del Pumas de México por el cipoleño Gustavo Tuti Del Prete, una de las figuras de Estudiantes de La Plata, y ayer el exalbinegro confirmó que se concretó el pase. La transferencia se hará por cinco millones de dólares y dejará un buen dinero para el club Cipolletti, formador del delantero.

«Me quedo con muy buenas sensaciones. Fui muy feliz, la gente me brindó mucho cariño. Me pone contento que tengan ese pensamiento de mí. Ojalá que en algún momento de la vida nos volvamos a encontrar, sería muy lindo», aseguró en el sitio Cielo Sports

Del Prete no fue parte de la delegación del Pincha que viajó a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi porque se avanzó con la oferta de Pumas.

Su último partido fue en el clásico contra Gimnasia. «El clásico lo quería jugar pese a lo que me pidieron. Sabía que probablemente iba a ser mi último partido. Me hubiese gustado haberlo ganado o hacer un golcito. Pero no me puedo quejar porque fue un ambiente hermoso», agregó.

También, valoró el apoyo del técnico de Estudiantes, Ricardo Zielinski. «El Ruso sabe que la carrera del futbolista es corta y me dijo que me quede tranquilo, que me apoyaba en la decisión que tome, que el fútbol tiene esas cosas, hay que aprovechar las oportunidades porque el tren no pasa muchas veces», afirmó.

Precisamente, en conferencia de prensa, el DT contó que Del Prete “analizó la propuesta, le pareció correcto y es algo normal. Hemos charlado con él, tenía ganas de irse y le deseamos lo mejor agradeciéndole por el esfuerzo que ha hecho cuando le tocó jugar. Está solucionado los últimos detalles de su transferencia y no va a viajar”.

El «Tuti» jugó en Cipolletti hasta 2019 cuando fue adquirido por Montevideo City Torque. El año pasado Estudiantes compró parte de su pase y tras una gran campaña, emigra al fútbol mexicano dejando muchos dólares para el «Pincha» pero también un rédito económico para «Cipo».