Copa Davis en Neuquén: las razones para jugar en cemento y los antecedentes

El Ruca Che será sede de la Copa Davis en septiembre. (Foto: Matías Subat)

Después de semanas de fuertes rumores y negociaciones, hoy se hizo oficial que Neuquén será sede de la Copa Davis en la serie de Argentina frente a Turquía que se jugará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che.

Con la confirmación también se informó que la superficie será rápida y se jugará sobre cemento, algo que es inusual para Argentina por esta competencia en condición de local.

La elección de la superficie, que es decisión del país que recibe la serie, está relacionada con el calendario de la ATP. En ese momento del año, se juegan los torneos en canchas duras.

El US Open, último Grand Slam del año, se disputará del 31 de agosto al 13 de septiembre. Los jugadores que sean citados llegarán con rodaje en ese tipo de canchas.

La puesta a punto en el Ruca Che comenzará en las semanas previas y el hecho de que sea un estadio bajo techo favorece a que se juegue en una superficie de estas características.

El antecedente de Argentina de local en cemento por Copa Davis

La última vez que Argentina eligió jugar sobre cemento como local en la Copa Davis fue en la serie final contra España en el año 2008, que se jugó en Mar del Plata.

La intención fue dificultar las virtudes del rival que tendría como figura estelar a Rafael Nadal. Además, David Nalbandian y Juan Martín Del Potro se destacaban en esa superficie.

Después Nadal se bajó y los europeos igual pudieron ganar con Fernando Verdasco y Feliciano López como héroes sorpresivos.

De ahí en adelante, Argentina fue local 17 veces por Copa Davis y siempre jugó sobre polvo de ladrillo su superficie por excelencia.