Un árbol de gran porte cayó sobre la Ruta 231 de Neuquén y obligó a suspender el tránsito

Personal de Vialidad Nacional junto con Parque Nacionales trabajan en la Ruta 231 a la altura del kilómetro 1,5 debido a la caída de un árbol de gran porte sobre la calzada. El siniestro ocurrió en el mediodía de este sábado y obligó a suspender el tránsito en medio del temporal de nieve que se registra en la región cordillerana. Los equipos trabajan para normalizar el tránsito en el corredor que lleva al Paso Cardenal Samoré.

El Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias y nevadas durante la tarde y noche de este sábado en Villa La Angostura, la localidad más próxima a la Ruta Nacional 231. Por la noche, la temperatura en la zona llegará a -5°C. Se informó que durante la tarde habrá ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora, mientras que por la noche disminuirán a entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Vialidad Nacional informó que el paso Cardenal Samoré estará cerrado durante toda la jornada. Desde el organismo indicaron que la calzada se encuentra con una importante acumulación de nieve y que en el sector aún está nevando intensamente. En el área operan equipos del organismo para mejorar las condiciones de transitabilidad.

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