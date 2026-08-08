Indec prepara el dato de inflación de julio 2026: cuándo se sabrá si el IPC nacional, de Neuquén y Río Negro bajó o superó el 2%

Inició agosto y crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al séptimo mes del año 2026. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y ya anticipó cuándo lo hará.

IPC de julio 2026: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec se prepara para la difusión de la inflación a nivel nacional. Si bien este indicador genera gran expectativa, en la región la atención también se centra en el comportamiento de la economía en Neuquén y Río Negro durante julio, un mes atravesado por la dinámica del receso invernal.

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto, el informe técnico sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio de 2026 -que refleja el promedio de los hogares de todo el país- se publicará el próximo jueves 13 de agosto.

Aunque el Indec no difunde estadísticas desglosadas por provincia, sí informa las cifras por regiones, entre las que se incluye a la Patagonia.

Respecto de las mediciones provinciales, tanto la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén como su par de Río Negro darán a conocer sus reportes el mismo día.

El primer dato regional en salir a la luz será el de Río Negro, que suele difundirse al mediodía (12:00). En tanto, la cifra de Neuquén se revelará hacia las 16:00, de manera simultánea con la publicación del informe nacional.

Cómo fue la inflación de junio 2026 en Neuquén y Río Negro

En la provincia de Neuquén la inflación se ubicó en 2,2% y la variación interanual se ubicó en 36,7%. El registro de junio se ubicó levemente por debajo de lo registrado en mayo, que había sido del 2,3%. Entre los rubros con mayores incrementos aparecieron Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles; Salud; Bienes y servicios varios; e Información y comunicaciones.

Por su parte, Río Negro registró en el sexto mes del año una inflación mensual del 1,72%, lo que representó una aceleración en la suba de precios. La variación interanual (junio 2026 versus junio 2025) del índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma alcanzó un 25,85%. En tanto, la acumulación en lo que va del año se ubicó en el 13,34%.

Qué espera el mercado para el dato de inflación de julio 2026

Las proyecciones privadas para el cierre de julio anticipan una estabilidad de precios casi idéntica a la de junio, con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) estimado entre el 1,9% y el 2,1%.

Los factores que impidieron perforar la cifra del mes previo se concentraron en las vacaciones de invierno -que impulsaron el rubro de recreación y ocio-, los ajustes en servicios regulados y subas en alimentos clave como carnes, lácteos y panificados (que promediaron un 1,9%). A esto se sumaron incrementos por encima del nivel general en educación, salud y vivienda.

A pesar de las dispersiones entre consultoras, la tendencia se mantuvo acotada:

Analytica: 1,9%

1,9% EconViews: 2,0%

2,0% EcoGo / Fundación Libertad y Progreso: 2,1%

2,1% Equilibra: Remarcó que la inflación núcleo continuó perforando el piso del 2%, mientras que Regulados y Estacionales lideraron las subas.

En el frente externo, la volatilidad internacional del petróleo amenazó los surtidores locales, pero la estrategia de YPF logró amortiguar el impacto en combustibles. Como contrapeso positivo, el Gobierno sostiene su ancla de costos apoyado en el 1,1% de inflación mayorista registrado en junio -el valor más bajo en cuatro meses-, lo que atenúa la presión a puerta de fábrica para la última parte del año.

Con información de Infobae.