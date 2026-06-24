Es oficial: la Copa Davis llega a Neuquén y Argentina recibirá a Turquía en el Ruca Che

La Selección Argentina de tenis YPF se presentará por primera vez en la historia en la provincia del Neuquén. Entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, el equipo de Javier Frana recibirá a Turquía, en un cruce correspondiente el Grupo Mundial I, con el objetivo de volver a la elite de la Copa Davis. De esta manera, el anticipo de Diario RÍO NEGRO del 4 de junio se hizo realidad.

Luego de dos años y medio sin jugar como local -Rosario 2024 fue el último antecedente-, el estadio Ruca Che será el escenario para el histórico cruce que pondrá en juego un pase a los Qualifiers 2027 de la máxima competencia del tenis mundial.

El evento organizado por la Asociación Argentina de Tenis, con el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la capital provincial como aliados locales, marcará el debut como local de Frana, en su segundo año al frente del equipo albiceleste.

En el marco de una temporada de celebración por los 10 años de la conquista de la Copa Davis en 2016, Argentina buscará la victoria N°100 en toda la historia de la competición (récord actual: 99-75).

De esta manera, Neuquén se convierte en la sexta provincia donde se disputará una serie de Copa Davis en territorio nacional: además de CABA, desde 1931 a la fecha la Selección pasó por las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe. De esta forma, será la primera serie que se desarrolló en la Patagonia argentina, y la más austral de nuestra historia.

Será la primera serie como local para Frana. (Archivo)

¿Qué dijo Rolando Figueroa sobre la llegada de la Davis?

El gobernador Rolando Figueroa se puso al frente de la movida para que la Ensaladera llegue al Ruca Che y afirmó que «Neuquén siempre es mucho más que Vaca Muerta. Tenemos muchas oportunidades para brindar experiencias y la posibilidad de recibir una serie de Copa Davis en el estadio Ruca Che es una muestra de ello”.

“Será una gran oportunidad para mostrarle al país y al mundo nuestros paisajes, nuestra gastronomía y, sobre todo, la calidez de nuestra gente», agregó el mandatario provincial.