Un joven fue apuñalado y terminó en el hospital de Roca tras una pelea en el barrio El Progreso

Un joven de 22 años fue apuñalado, en medio de un enfrentamiento que terminó con otras dos personas heridas en el barrio El Progreso de Roca. El joven sufrió una lesión en el abdomen y fue trasladado al hospital local donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El episodio ocurrió en inmediaciones de las calles La Plata y Carlos Gardel este viernes, donde la Policía recibió un aviso al 911 por una motocicleta que había sido robada horas antes. Según informó la Policía, al llegar los efectivos encontraron a varias personas enfrentandose a las afueras de la vivienda.

Demoraron al presunto agresor por el violento hecho en Roca

De acuerdo con las primeras informaciones, el enfrentamiento estaría relacionado con la moto que había sido robada previamente. Las personas que llegaron hasta la vivienda habrían ido a reclamar por el rodado, aunque la Policía todavía trabaja para determinar el motivo de la pelea.

En medio de la situación, los efectivos encontraron dentro de la vivienda a un hombre de 37 años que tenía un cuchillo en su poder. Además, constataron que había tres personas lesionadas como consecuencia del enfrentamiento.

Imagen ilustrativa.

El joven de 22 años fue quien sufrió la herida más grave. El corte le provocó una lesión en el abdomen y debió ser trasladado al hospital local, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Los otros dos hombres presentaron heridas de menor consideración.

La Policía informó que los investigadores tomaron testimonios y detectaron cámaras de seguridad en la zona que podrían aportar imágenes para determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento.

En tanto, la Fiscalía de turno dispuso la aprehensión del hombre de 37 años, en principio por lesiones, y ordenó profundizar las medidas para determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el episodio.

En el procedimiento intervino personal de la Subcomisaría 67° de Stefenelli, junto con integrantes de la Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística.