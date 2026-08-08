Un motociclista derrapó en la Ruta 22 luego de impactar contra un bache en Regina

Un motociclista de 27 años sufrió un accidente durante la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Villa Regina. La caída se produjo luego de que no advirtiera un bache de gran tamaño ubicado sobre el carril derecho.

El joven, oriundo de Chichinales, circulaba en dirección a Regina. El hecho ocurrió cerca de las 23.45, a la altura del kilómetro 1129, en el sector del barrio Don Bosco.

Un motociclista herido tras impactar con un bache en la Ruta 22

De acuerdo con la información difundida, el conductor no advirtió la presencia del pozo sobre su carril y la irregularidad de la calzada provocó que perdiera el control de la motocicleta. Debido a esto, terminó derrapando sobre el asfalto.

Al lugar acudieron efectivos policiales y luego el joven fue trasladado en ambulancia al hospital local para que fuera examinado por las lesiones sufridas. Según trascendió, el motociclista se encuentra fuera de peligro.

El hospital de Villa Regina.

En el operativo participaron efectivos del Gabinete de Criminalística de Villa Regina, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales y agentes de la Unidad 5ª. Los trabajos se realizaron sobre el margen norte de la Ruta 22.

El estado de la Ruta 22 suma pozos y complica la circulación

El accidente ocurrió en un corredor que atraviesa un período de deterioro del pavimento. En un relevamiento recientem, Diario RÍO NEGRO registró nuevos baches y roturas sobre distintos sectores de la Ruta 22, agravados por las lluvias de los últimos días.

En otros puntos del Alto Valle, los pozos obligan a los conductores a reducir la velocidad y realizar maniobras para esquivarlos. Esta última semana, después de las lluvias, los automovilistas sufrieron daños especialmente en cubiertas.