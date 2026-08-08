Cumbre de Karina Milei con legisladores bonaerenses: el oficialismo empieza a delinear el escenario de 2027

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirá este lunes en Casa Rosada a diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza, en un encuentro que buscará mostrar coordinación política y comenzar a delinear la estrategia del oficialismo de cara a las elecciones de la provincia de Buenos Aires de 2027.

La reunión se realizará en dos tandas. A las 15, Karina Milei y distintos integrantes del Poder Ejecutivo recibirán a los senadores provinciales, mientras que a las 17 será el turno de los diputados. También participará el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

El encuentro tendrá como objetivo exhibir la estructura política del oficialismo en territorio bonaerense y fortalecer la coordinación entre la Casa Rosada y los representantes libertarios en la Legislatura provincial.

Informes sobre la gestión y una hoja de ruta

Según fuentes citadas por Infobae, los legisladores llegarán a Balcarce 50 con informes sobre las actividades desarrolladas durante el primer semestre y una hoja de ruta con las acciones previstas para la segunda mitad del año.

Los documentos incluirán propuestas y acciones políticas vinculadas con distintas áreas, entre ellas:

IOMA y la crisis sanitaria provincial.

Seguridad.

Gasto del Estado.

Reformas políticas.

Juventud.

Educación.

Sociedad.

Sector agropecuario.

La reunión tendrá además una mirada puesta en 2027, cuando La Libertad Avanza pretende competir por la gobernación bonaerense mediante un esquema de alianzas con otros sectores políticos.

El antecedente de la Ciudad

La cumbre seguirá una modalidad similar a la reunión que Karina Milei mantuvo el 16 de julio con los legisladores porteños de La Libertad Avanza.

En aquella oportunidad, los integrantes del bloque encabezado por Pilar Ramírez visitaron la Casa Rosada para exhibir coordinación con el Gobierno nacional y comenzar a posicionarse de cara al escenario electoral de 2027.

La misma lógica será aplicada ahora con los representantes bonaerenses, en un distrito considerado estratégico para el futuro electoral del oficialismo.

Los legisladores tenían previsto concretar el encuentro con Karina Milei el mismo día, pero una sesión convocada a último momento por el oficialismo provincial en el Senado impidió que pudieran trasladarse todos juntos a la Casa Rosada.

Con la reunión de este lunes, la conducción nacional de La Libertad Avanza busca reforzar el vínculo con sus bloques bonaerenses y avanzar en una estrategia común para la segunda mitad del año y el escenario electoral de 2027.