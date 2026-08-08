Encontraron muerto a un hombre de 67 años en el patio de una casa en Allen: qué dijeron desde la Fiscalía

Durante las primeras horas de este sábado, 8 de agosto, se registró un impactante hallazgo en Allen. Un hombre de aproximadamente 67 años fue encontrado muerto por un vecino que lo vio al salir de su casa.

La Policía de Río Negro intervino en el hecho junto a la Fiscalía, quien ordenó realizar una autopsia para determinar la causa de muerte.

Hallan muerto a un hombre en Allen: lo que se sabe del hecho y qué dijo la Fiscalía

El hallazgo se produjo minutos antes de las 10, en la intersección de las calles Cuba y México, en barrio Progreso de Allen.

Según la información brindada por el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, a Diario RÍO NEGRO tomaron conocimiento del hecho tras recibir el llamado de un vecino y cuando arribaron al sitio, los efectivos constataron la muerte del hombre.

Por el hecho, trascendió que su cuerpo se encontraba en el patio de la casa y desconocían desde hace cuánto tiempo.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que se encargó de realizar las pericias correspondientes, mientras la Policía recababa testimonios de vecinos y familiares para esclarecer lo ocurrido.

En el caso intervino la Fiscalía de turno, la cual dispuso las medidas necesarias para determinar las causas del hecho, aunque adelantó que se logró comprobar que el hombre padecía una patología previa.