Copa Libertadores: Boca le gana a Universidad Católica, con un golazo de Paredes

Boca pone primera en la Copa Libertadores, luego de tres años de ausencia y le gana a la Universidad Católica de Chile, con un golazo de Leandro Paredes, a los 13 minutos. El partido, válido por el grupo D, se disputa en el estadio San Carlos de Apoquindo, con el contol del uruguayo Gustavo Tejera.

Luego de un arranque parejo, el duelo se picó por una fuerte falta de Marcelo Weigandt a Justo Giani y la historia terminó con los capitanes amonestados: Paredes del lado argentino y Fernando Zampedri en los chilenos.

Pasó el temblor, la pelota volvió a rodar y luego de una acción a fondo, con una buena intervención de Adam Bareiro, la pelota le quedó al campeón del mundo, quien no dudo, le dio fuerte desde la puerta del área y batió la resistencia de Vicente Bernedo.

Las formaciones

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Juan Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel, Cristian Cuevas; Justo Giani, Fernando Zampedri, Clemente Montes. DT: Daniel Garnero

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda

Gol: PT 13 Paredes