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Racing se recuperó y ganó en su debut por la Copa Sudamericana en Bolivia

Racing le ganó 2 a 1 a Independiente Petrolero en Bolivia por su debut en la Copa Sudamericana y se recuperó de la caída en el clásico de Avellaneda.

Redacción

Por Redacción

Racing le ganó a Independiente Petrolero en Bolivia. (Foto: @RacingClub)

Racing le ganó a Independiente Petrolero en Bolivia. (Foto: @RacingClub)

Racing se recuperó después de la derrota en el clásico de Avellaneda y le ganó 3 a 1 a Independiente Petrolero en Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana.

Gustavo Costas puso mayoría de suplentes y solo mantuvo a Facundo Cambeses en el arco y a Maravilla Martínez en la delantera, en una clara señal de apoyo tras su mala actuación en el clásico.

La Academia se adelantó a los 26 minutos con un derechazo cruzado del juvenil Gonzalo Sosa, que marcó por primera vez en el club.

Diez minutos después, amplió la ventaja con otro remate de derecha, en este caso, de Gastón Martirena. Sobre el final del primer tiempo, Thomaz Santos descontó de penal tras un agarrón de Ignacio Rodríguez.

En el cierre, Toto Fernández metió el 3-1 definitivo tras un desborde y pase atrás de Duvan Vegara para que Racing sume tres puntos claves en su debut. En la jugada previa, fue clave un despeje de Franco Pardo en la línea que pudo ser el empate para el local.

El próximo domingo, el equipo de Costas se medirá contra el River del Chacho Coudet en un partido que promete, a las 20 horas en el Cilindro de Avellaneda.


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Racing se recuperó después de la derrota en el clásico de Avellaneda y le ganó 3 a 1 a Independiente Petrolero en Bolivia en su debut por la Copa Sudamericana.

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