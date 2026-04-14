Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

El próximo domingo desde las 17, River y Boca volverán a verse las caras en una nueva edición del Superclásico, en el estadio Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura. En la previa, una de las principales incógnitas pasaba por la designación del árbitro, que finalmente fue confirmada esta tarde.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó que Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en Núñez. De esta manera, el neuquino sumará una nueva experiencia en este tipo de encuentros de alto voltaje.

En los días previos, otros nombres habían tomado fuerza para quedarse con el partido, como Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer, todos con recorrido en compromisos importantes y considerados dentro del ámbito internacional. Sin embargo, la decisión final fue para el árbitro de 41 años.

El nacido en Andacollo tendrá su séptimo Superclásico, un dato que refleja su experiencia en este tipo de escenarios. La última vez que dirigió fue en 2023, cuando River se impuso por 1-0 en el Monumental con gol de Miguel Borja, en un partido recordado también por el tumultuoso cierre con varios expulsados.

En total, Herrera estuvo presente en seis Superclásicos, con un saldo que favorece a Boca: tres victorias para el Xeneize, una para River y dos empates. Uno de esos igualados fue el cruce por la Copa Libertadores 2015 que luego terminó con el recordado episodio del gas pimienta en La Bombonera y la posterior sanción de Conmebol, que le dio el partido por ganado 3-0 al Millonario.

El historial de Darío Herrera en Superclásicos

7 de mayo de 2023: River 1-0 Boca (Liga Profesional)

11 de septiembre de 2022: Boca 1-0 River (Liga Profesional)

20 de marzo de 2022: River 0-1 Boca (Copa de la Liga)

24 de abril de 2016: Boca 0-0 River (Torneo de Primera División)

13 de septiembre de 2015: River 0-1 Boca (Torneo de Primera División)

14 de mayo de 2015: Boca 0-0 River (Copa Libertadores, luego 3-0 para River por sanción)

El equipo arbitral completo

Además de Herrera, la AFA designó al resto de la terna arbitral para el partido:

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib

El encuentro promete ser uno de los puntos más altos de la fecha y contará con un árbitro que ya conoce lo que implica dirigir el partido más trascendente del fútbol argentino.