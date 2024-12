Crespo, la historia del doble 9 con Batistuta y la herida que no cierra: liquidó a Bielsa

Los años pasan, pero las heridas no cierran. Hernán Crespo volvió a cargar contra Marcelo Bielsa por la famosa historia del doble 9 que no fue y su disputa con Gabriel Batistuta. En una entrevista del ciclo Clank, con Juan Pablo Varsky, Valdanito disparó munición gruesa contra el actual DT de la Selección de Uruguay.

El exdelantero dio detalles de su vínculo con el actual técnico de la Celeste, quien tuvo su paso por el seleccionado argentino entre 1998 y 2004. Crespo fue contundente y se refirió a la falta de palabra de Bielsa, los problemas que tuvo el DT rosarino en el manejo del plantel y los episodios que los distanciaron de manera irreconciliable.

Los tres protagonistas de una novela que todavía agrega capítulos.

¿Te gustaría por izquierda o por derecha? «De 9»

“Cuando llegó (Bielsa) a la Selección yo venía de ganar la Copa Italia con Parma, había sido el goleador. Ese año hablé con él y le dije que quería jugar de 9″, comenzó Crespo. Y siguió: “Me dijo: ‘Bueno, pero si tuvieras que jugar por afuera, ¿te gustaría por izquierda o derecha?’. Le volví a decir: ‘De 9’. Entonces le dije, antes de que se fuera: ‘Si Batistuta va a jugar porque se llama Batistuta y va a ser siempre así, entonces no me llame más a la Selección. Si vamos a competir no tengo ningún problema; no me tiene que garantizar ningún minuto«.

Lejos de aflojar, Crespo siguió con su relato: “Le consulté si yo iba a jugar en caso de estar en un mejor nivel y me dijo que sí, lógico, pero era difícil dejar en el banco a alguien como Batistuta. Entonces le dije: ‘Si usted me da la palabra de que vamos a competir no tengo ningún problema’. Después no la cumplió«.

Hernán Crespo, letal con el Loco Bielsa: «No le creí más»

El exjugador de River rememoró su vivencia en el Mundial de Corea y Japón 2002: «En el último entrenamiento antes del partido contra Nigeria en el Mundial jugué para los titulares. Y el día del partido, media hora antes, llamó a un grupo de jugadores. ‘Bueno, muchachos, todos ustedes van a ir al banco’. A partir de ahí no le creí más«.

Contó, además, lo que sucedió después de aquel fracaso: «Cuando terminó el Mundial 2002 lo volvimos a aclarar. Le dije que la Selección estaba por encima de los hombres y de los nombres, pero que no le creía más. Que si me llamaba iba a estar, pero que no le creía más. Así fue durante el resto de su ciclo«.

Y sentenció con el recuerdo de su renuncia a la Selección: «Le dije: ‘Mientras esté usted no vengo nunca más. No voy a tolerar ninguna falta de respeto’. Ahí fue cuando renuncié a la Selección, pero nadie se dio cuenta porque Bielsa se fue después contra Perú y volví cuando vino (José) Pekerman”.