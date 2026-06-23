Croacia sacó adelante un trámite complicado y se impuso por 1 a 0 a Panamá

Mucho debió sufrir el seleccionado de Croacia para conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo 2026. Pero a fuerza de jerarquía y empuje, los europeos se recuperaron el traspié en el debut y derrotaron a Panamá por 1 a 0 en la segunda fecha del Grupo L.

Ante Budimir, a los 8 minutos del segundo tiempo, anotó el único tanto del partido, para lo que fue la primera victoria croata en el certamen mundialista y mantiene las ilusiones de clasificarse a los 16avos de final del certamen.

Un partido por demás especial para la estrella croata Luka Modric, quien cumplió hoy con su encuentro N°200 con la camiseta de su seleccionado, por lo que el resultado no pudo ser mejor. En caso contrario, habría sido una triste despedida para el finalista de 2018.

ASÍ DESPIDIÓ EL ESTADIO TORONTO A LUKA MODRIC



El 10 de Croacia fue sustituido por Mario Pašalić y los aplausos llovieron por el capitán europeo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3auqA9BLpc — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Tras caer en el debut por 4-2 con Inglaterra, el equipo balcánico se recompuso en un encuentro que, en varios pasajes, estuvo contra las cuerdas ante la presión y frenético ritmo de los panameños, que en más de una ocasión llegaron con peligro.

Pero he allí una de las figuras del partido, el arquero Dominik Livakovic, de varias atajadas claves. También fueron piezas fundamentales Stanisic y Pasalic, generadores de constantes situaciones de peligro en campo panameño.

Triunfo clave para los croatas. En caso de derrota, los europeos quedaban afuera del torneo. Ahora, deberá jugar su última carta en la jornada final, ya con tres puntos en una zona que los británicos y Ghana lideran con 4 unidades.

GOOOL DE CROACIA PARA ROMPER EL CERO



Budimir, que entró en el segundo tiempo, batió las redes de Panamá tras aparecer en el área cuando más se le necesitaba.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sXQ43VYWjO — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Panamá, que había caído con Ghana por 1-0 en la fecha inicial, no mereció quedarse con las manos vacías, pero la derrota de hoy lamentablemente lo deja fuera de competencia de manera anticipada.

El sábado próximo será el cierre del grupo L, con la tercera jornada a disputarse de forma simultánea: Croacia se medirá con Ghana en Filadelfia, con la clasificación en juego, y Panamá completará su participación frente a Inglaterra, en Nueva Jersey. Ahí quedarán definidos los que avancen a la siguiente instancia.