En julio comenzará la obra de puesta en valor del Centro Municipal de Cultura de Viedma

Ampliación del Centro de Cultura de Viedma, previsto para el periodo de 2026-2028. Foto: Marcelo Ochoa

El Gobierno de Río Negro aprobó la licitación pública para refuncionalizar el Centro Municipal de Cultura de Viedma por más de 11 mil millones, que comenzará a ejecutarse a partir de julio.

La medida fue formalizada mediante el Decreto 603/26, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, y se centrará en la modernización del edificio histórico ubicado sobre la costanera, destinado a actividades artísticas, educativas y culturales de la capital rionegrina.

Un proyecto de dos años

La obra de ampliación del Centro Municipal de Cultura de Viedma fue oficialmente adjudicada a la empresa Oriente Construcciones S.A. por $11.206 millones, con un incremento del 24,3% por encima del presupuesto con el que se licitó el proyecto en 2025.

La iniciativa había sido presentada en septiembre del año pasado, como una de las principales apuestas culturales para la capital provincial. En aquel momento, el Gobierno estimó una inversión superior a los $8.000 millones y aseguró que permitiría «renovar la infraestructura existente y sumar nuevos espacios para artistas, docentes, estudiantes y toda la comunidad».

Ya fue colocado el cartel de ampliación del Centro de Cultura de Viedma, previsto para el periodo de 2026-2028. Foto: Marcelo Ochoa

Sin embargo, en el cronograma de pagos se refleja el incremento de casi un tercio del costo estimado inicial, el cual se encuentra dividido en tres pagos anuales de 2.689 millones para este año, 5.603 millones en 2027 y 2.913 millones en 2028, con la culminación de la obra.

Además, se prevé un anticipo del 15% por un total de $1.680 millones con el fin de dar inicio a las tareas previstas en cada etapa.

Dias restantes 730 A partir de su inicio

En este sentido, el proyecto contempla la ampliación de la Sala Mayor, nuevos camarines, oficinas administrativas, biblioteca, sala de conferencias, espacios para exposiciones y mejoras en términos de accesibilidad. Además, de acuerdo a lo anunciado por el gobierno, se esperan renovaciones tecnológicas e infraestructurales.

Aunque la adjudicación ya fue formalizada, durante los próximos días se completará la revisión y aprobación de la documentación técnica presentada por la empresa. Mientras tanto, ya fue colocado el cartel de obra y desde el 1 de julio comenzarán las tareas preliminares, incluyendo el cierre perimetral del predio.