Basurales a cielo abierto: absolvieron a una exintendenta de Neuquén y la jueza dejó una advertencia

La exintendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, fue absuelta en la causa que investigaba la apertura de un basural a cielo abierto sin las autorizaciones ni los permisos correspondientes para hacerlo.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías Bibiana Ojeda, quien al exponer su veredicto dejó un preocupante aviso sobre la realidad que aqueja a la mayoría de los municipios de Neuquén: la falta de recursos para darle tratamiento adecuado a los residuos domiciliarios.

Espinosa, referenciada con el Movimiento Popular Neuquino (MPN), había sido acusada por los delitos de incumplimiento a los deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de daño.

Absolvieron a una exintendenta de Neuquén: las observaciones de la jueza

De acuerdo a la teoría presentada por la fiscalía, que estuvo representada por Maximiliano Breide Obeid, la exintendenta abrió un nuevo basural a cielo abierto en la localidad sin autorización del Concejo Deliberante ni estudio de impacto ambiental, contraviniendo leyes nacionales y normativa provincial.

Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023, periodo durante el cual el Ejecutivo local recibió intimaciones y avisos por parte de la subsecretaria de Ambiente de la provincia.

La magistrada, en su veredicto, señaló falencias en la acusación. En primer lugar indicó que no se encuadraron adecuadamente los artículos de las leyes que se incumplieron en materia de administración y cuidado ambiental.

Tampoco, dijo, se verificó la existencia de dolo, como se había señalado desde el Ministerio Público Fiscal (MPF), y analizó que para corroborar el incumplimiento de una ley «el imputado tiene que tener capacidad de cumplir la ley».

En el caso de la exintendenta, dijo que su gestión carecía de los elementos técnicos y económicos para garantizar un plan de resguardo ambiental como el que se señalaba desde la acusación.

«El 90% de los municipios no cuentan con los recursos»

Ojeda citó algunos de los testimonios recibidos en el juicio y recordó que en uno de ellos se puso de manifiesto que la mayoría de los municipios de la provincia, a excepción de la ciudad de Neuquén, carece de capacidad económica para encargarse del tratamiento final de los residuos.

Sostuvo que durante la gestión de Espinoza, que se extendió entre 2014 y 2023, el municipio de Las Lajas recibió asistencia del Ejecutivo provincial para el traslado del basural y hasta se instaló un cerco para cerrar el predio.

De igual modo detalló que la comuna debió utilizar máquinas pertenecientes a la dirección provincial de Vialidad para mover las pilas de basura.

«El 90% de los municipios no cuentan con los recursos técnicos y económicos para el tratamiento final y siempre deben ser ayudados por el Gobierno provincial«, dijo la magistrada, quien anteriormente había señalado la existencia de un solo centro de disposición final de residuos en la provincia. «Todos tienen un basural a cielo abierto», marcó.

Si bien reconoció que la existencia del basural estaba fuera de discusión, dijo que la fiscalía no logró demostrar que la acusada tuviera la intención de infringir la ley al aprobar su traslado y apertura.

La disputa que no fue considerada

Ojeda también se refirió a los requisitos que, de acuerdo al MPF, el municipio incumplió en el predio bajo investigación. Dijo que se consideraron condiciones propias de un centro de disposición final, pero no de un basural a cielo abierto, como el que se analizó en esta causa.

«Son condiciones que están para otra forma fáctica«, enfatizó.

La magistrada tampoco tuvo en cuenta otros de los elementos atribuidos por Breide Obeid, quien había asegurado que la elección del sitio no fue al azar y que respondía a una disputa de la exintendenta con una empresaria local.

La sentencia todavía puede ser recurrida ante el Tribunal de Impugnación.