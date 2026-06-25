Necrológicas de hoy, jueves 25 de junio de 2026

ZAMBONI, Aldo Fabián Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de su asociada Dra. López Cabanillas Adriana, y acompañan a ella y a su familia en este doloroso momento.

TABARÈ PEZZANI, AMILCAR Falleciò en Bs. As. a los 83 años. Grupo Villanova participa el deceso del padre de su colaborador Gabriel Pezzania quien acompañan en èstos momentos de inmenso dolor.

Rosauer, Juan Erich (Cacho) Tecniterra S.A y equipo participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia Rosauer en este doloroso momento.

Moro, Armida Alumnos de la escuela Dante Alighieri de Villa Regina acompañan con profundo pesar a su profesora, Erika Gaspari, en este doloroso momento por la perdida de su mamá

Aranda, Maria Mercedes 25/06/2025-25/06/2026Mechita: Con los mejores recuerdos, a un año de tu partida siempre estás en nuestro corazón. Tus sobrinos Negrita, Pepe y Mary. Rogamos una oración en su memoria

rosauer, juan erich (Cacho) Daniel Arno, se une a la profunda pena que embarga a su familia y acompaña en este doloroso momento elevando una oración por su eterno descanso.

BELTRAN, ALEJANDRA BEATRIZ El centro de jubilados y pensionados de Villa Regina participa el fallecimiento de la nuera de su presidente Edith Valdes, elevando una oración en su memoria.

BUONO, DOMINGO Pedro S. Villegas SA y Cesar Zanellato SRL participan con pesar el fallecimiento de Domingo, acompañando en el dolor a Mauricio, Alberto y familiares.

PINTO, LIDIA INÉS «NESY» Aunque parezca absurdo, la muerte de los seres queridos enseña a valorar sus vidas y las nuestras.Aunque la falta del abrazo sea temporal, se puede aprender de ellos en lo que dejaron con el solo andar sus vidas. Es el tiempo el que hace ese milagro.Ahora es tiempo de llorar, y eso hay que hacerlo. Estás con Dios. (Palabras de Alberto) siempre con vos.Naty, Gerardo y Faby. Pablo y nietos.

buono, domingo La Camara de Productores de General Roca participa su fallecimiento acompañando a la familia en estos momentos de dolor.