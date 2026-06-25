Las distribuidoras eléctricas del país crean un protocolo de ayuda mutua para emergencias: ADEERA anunció el lanzamiento oficial

El Protocolo ARC tiene como gran objetivo fortalecer la respuesta del sector energético garantizando asistencia en momentos que están fuera de la habitualidad. Foto gentileza.

Con el objetivo central de proteger a los usuarios y minimizar el impacto en el servicio de energía provocados por fenómenos climáticos extremos, desastres naturales o sucesos técnicos mayores, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) anunció el lanzamiento oficial del Protocolo ARC (Asistencia Recíproca en Contingencias).

Esta iniciativa establece, por primera vez, un marco de colaboración formal y solidario entre las distribuidoras del país. El protocolo define los procedimientos para la solicitud, coordinación y provisión de asistencia entre empresas, en aquellos casos en que una contingencia supere la capacidad operativa de una distribuidora para acelerar la normalización del servicio público.

El usuario en el centro

El cambio climático ha intensificado la frecuencia de tormentas severas, olas de calor extremo y fuertes vientos que dañan las redes de Alta y Media Tensión. Ante estos escenarios, la velocidad de respuesta es vital. El Protocolo ARC tiene como gran objetivo fortalecer la respuesta del sector energético garantizando asistencia en momentos que están fuera de la habitualidad.

«Con el Protocolo ARC estamos dando un paso importante en la coordinación del sector, estableciendo un esquema claro para la asistencia entre distribuidoras. Esto nos permite mejorar la capacidad de respuesta ante eventos severos y actuar de manera más eficiente en la restitución del servicio», destacó Gabriel Scorolli, Coordinador de la Comisión Técnica de Mantenimiento de ADEERA, quienes impulsaron la iniciativa.

Para garantizar que la ayuda no quede solo en un papel y se traduzca en soluciones reales en la vía pública, establecieron los siguientes lineamientos operativos y de coordinación:

● Designación de contactos operativos con disponibilidad permanente: responsables de gestionar solicitudes de asistencia.

● Procedimientos de solicitud y respuesta: con identificación de recursos requeridos y evaluación de disponibilidad por parte de las distribuidoras.

● Coordinación centralizada: ADEERA funcionará como el nodo inteligente que recibirá las alertas, evaluará el volumen de daños y coordinará qué empresas tienen la capacidad logística de enviar soporte técnico.

● Transparencia financiera: para dar previsibilidad al mercado, el protocolo fija reglas claras de reembolso de viáticos y costos operativos entre las compañías en un plazo de 30 días posteriores a la emergencia.

El objetivo de la asistencia

El protocolo ARC, que cuenta con adhesión voluntaria, establece que la asistencia mutua se mantendrá activa hasta la recuperación de condiciones operativas normales del servicio, la mitigación de riesgos en la vía pública para la seguridad de los ciudadanos y se realice una evaluación técnica de cierre. Posteriormente, las empresas se reunirán en comisión para evaluar el desempeño y seguir perfeccionando los tiempos de respuesta de cara al futuro.

Anteriormente la colaboración era espontánea y ha habido antecedentes entre las distribuidoras socias de Adeera. Hoy, con el lanzamiento del Protocolo ARC, el mercado de la distribución eléctrica en Argentina da un paso formal demostrando que la vocación de servicio del sector y la cooperación son herramientas potentes para cuidar el bienestar del usuario final.