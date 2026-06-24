Diario RÍO NEGRO expande su alcance territorial con una nueva agencia en Añelo

En línea con su estrategia de cercanía y presencia, Diario RÍO NEGRO concretó la apertura de su nueva agencia en la localidad de Añelo, convirtiéndose en el primer diario del país en establecer una base operativa permanente en el corazón del desarrollo hidrocarburífero del país.

Esta expansión responde a la consolidación de Añelo como un punto estratégico para la matriz económica nacional. Lo que inicialmente se erigió solo como una localidad de producción agropecuaria y de servicios en la estepa neuquina hoy se transformó en el polo industrial neurálgico que tracciona las mayores inversiones en energía de la región y redefine el futuro productivo de la Argentina.

Una transformación basada en el despliegue territorial

Este nuevo paso reafirma el liderazgo de Diario RÍO NEGRO como el medio de mayor circulación y audiencia digital de la Patagonia. La descentralización del equipo de trabajo asegura información de primera mano.

Con la incorporación de Añelo, la red de agencias del diario cubre los puntos más críticos de la región, sumándose a las agencias históricas de General Roca, Neuquén, Bariloche y Viedma. Estar en el territorio permitirá llevar a los lectores una cobertura exhaustiva sobre el crecimiento demográfico, la infraestructura y el impacto social del sector energético.

Innovación multimedia desde el epicentro energético

La nueva base de operaciones no solo funcionará como una usina de información sobre el gas y el petróleo, sino también como un espacio de conexión con la comunidad local. Desde allí se coordinarán coberturas multimedia nativas para alimentar las plataformas digitales y redes sociales, además del diario papel.

Ser los primeros en dar este paso a nivel nacional ratifica el compromiso histórico adoptado por el diario desde hace 114 años: invertir en el periodismo de campo para contar los cambios estructurales de la región de manera fiel y rigurosa, desde el lugar donde ocurren.