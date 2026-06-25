Weretilneck denunció un «hackeo» en Casa de Gobierno y cómo fue la previa de la «fake news»

El lunes pasado, el gobernador Alberto Weretilneck denunció judicialmente un “hackeo” a su legajo personal y lo hizo con la identificación del supuesto responsable.

Previamente, el viernes anterior, una comitiva de Altec concurrió a la Casa de Gobierno y retiró la computadora del empleado acusado.

La presentación en la Justicia provincial fue realizada por la Fiscalía de Estado, a partir de que Altec ya había detectado el origen de las violaciones y, en consecuencia, señalado al responsable.

Ayer, en el avance de la investigación, la fiscalía penal requirió y retiró la computadora del empleado de las oficinas de Altec, ubicadas en Namuncura y Álvaro Barros.

En la filtración se señala a un «empleado» y se indica que accedió «a documentación alojada en los sistemas de la administración pública”. Foto Archivo

En su requerimiento, el gobierno provincial interpreta que lo denunciado se encuadra en los delitos de “acceso ilegítimo a sistemas informáticos”, conocido como “hackeo”, y que prevé penas de 15 días a un año (artículo 153 bis), y también el “acceso ilegítimo a bancos de datos personales” (artículo 157 bis). Además, interpreta que esa conducta podría encuadrarse en el delito de peculado (artículo 260).

El hackeo en Casa de Gobierno

En una gacetilla oficial, la administración provincial denunció la “filtración de información reservada de sus sistemas informáticos”; incluso se reconoce el acceso a “recibos de sueldos de integrantes del Ejecutivo, entre ellos, el propio gobernador”.

Altec intervino en la investigación previa e identificó desde qué computadora de Casa de Gobierno se realizó la filtración denunciada por la Fiscalía de Estado.

La presencia judicial en Altec había trascendido y, por eso, la información oficial negó que “el operativo fuera contra la firma”, sino que se origina en la “colaboración” de la empresa para “el esclarecimiento” de un “posible acceso indebido” informático por “parte de un empleado a documentación alojada en los sistemas de la administración pública”.

La intervención de Altec -indica el gobierno en su información- permitió “determinar cuál fue el equipo informático” usado y el mismo fue retirado por la empresa. Insistió en que esa firma provincial “colaboró exclusivamente en la investigación” y, finalmente, el gobierno provincial remarcó su “compromiso con la transparencia institucional” y explica su “actuación en el marco legal vigente” y la protección de “la información pública”.

Altec intervino inicialmente y detectó cuál «fue el equipo informático» de Casa de Gobierno utilizado para la filtración. Foto: M. Ochoa.

En el cierre, la comunicación oficial aprovecha para contrastar esta situación con las “versiones que tergiversan los hechos”.

Puntualmente, esa referencia apunta a las publicaciones periodísticas de las últimas horas donde se indicaba que una comitiva de la Justicia Federal retiró una computadora de Weretilneck en Casa de Gobierno y se lo vinculaba con la causa penal de la AFA.

Posteriormente, el gobernador desmintió la información y calificó la información de “fake news” para destacar la inexistencia de la intervención judicial.

Aun así, lo sucedido en Casa de Gobierno con la denuncia de la filtración aporta componentes al posterior yerro periodístico. El viernes, la presencia de los técnicos de Altec al retirar la computadora del empleado abrió el primer error y a ese equívoco lo siguió una sucesión de fallas para concluir con las fake news.