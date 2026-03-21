Cruzados en la Liga Federal: Pérfora ganó en Neuquén, Independiente en Plaza Huincul y siguen invictos

Pérfora jugó un gran segundo tiempo, llegó hasta 100 y se llevó un triunfazo de la cancha de Pacífico (100-77), mientras que Independiente logró una trabajosa victoria ante Petrolero (71-67), en la continuidad de la división Sur de la Liga Federal de básquet. Fueron festejos cruzados y visitantes, desde Neuquén hasta Plaza Huincul, que sirvieron para sostener dos invictos.

El otro que no sabe de derrotas en Centro Español, que se presentará este sábado a las 21:30 en el Gimena Padín. Lo aguardará Deportivo Roca, que necesita recuperarse luego de la dura caída ante Club Plottier.

Oviedo y Marcon, gol y mucha defensa al servicio del Rojo. (Prensa Petrolero Argentino)

61 puntos en la segunda mitad y Tuti en llamas

El Decano y el Verde se encontraron en el Viejo Ramírez, luego de la final del PreFederal ganada por los capitalinos en diciembre pasado. De entrada, se repartieron protagonismo, la visita arrancó mejor, el local respondió y por eso se fueron al vestuario con un apretado 37-39. Sin embargo, Pérfora se despachó con 61 puntos en la segunda mitad y logró su cuarta victoria en el certamen.

Julián Ruiz fue la gran figura de la noche, con 34 puntos, una valoración de 39 y un tremendo 8-9 en triples. Estuvo muy bien acompañado por Santiago Candia (5-6 en triples) y Nahuel Vicentín, que anotaron 20 y 19, respectivamente. En el local llegaron a las dos cifras Gustavo Maranguello (17), Matías Stanic (15) y Davis Véliz (14).

Lo triples del Verde resultaron letales porque el equipo terminó con un altísimo 71% en ese rubro, con 17-24. Además, fue poco, pero anotó todo desde la línea (5-5) y el Decano falló demasiado en ese rubro, con un 54% (14-26). Otra clave, las pérdidas: 20 de Pacífico contra solo 7 de Pérfora.

Compañeros en el PreFederal, rivales en la Liga. David Véliz vs. Sebastián Godoy. (Oscar Livera)

Independiente, sólido en La Cueva

Independiente hizo un partido inteligente en una cancha complicada como La Cueva y logró su tercer triunfo en el torneo, el segundo como visitante. Sin descollar, pero con actuaciones decisivas, una mejor defensa y el control en el tablero, ganó con parciales de 22-16, 36-34 y 50-37.

David Oviedo fue el máximo anotador del partido con 19 y Joaquín Marcon los siguió con 18, mientras que Drazen Sinigoj completó el trio con 11. En el local fueron cuatro los que llegaron al doble dígito, aunque no alcanzó: Ricardo Brite (18), Sebastián Ojeda (16), Julián Roumec (15) y Pablo Almendra (11).

Almendra vs. Paredes, duelo de neuquinos nyc en La Cueva. (Prensa Petrolero Argentino)

Posiciones y próximos partidos

Pérfora lidera con 8 puntos (4-0), Independiente lo sigue con 6 (3-0) y Centro Español (2-0) es el otro invicto, con 4. Pacífico tiene 5, aunque con registro de 1-3, y tres equipos suman 4 unidades y marca de 1-2: Plottier, Roca y Regina. Petrolero, con 0-4, es el único que todavía no ganó en el Sur.

Este sábado 21 de marzo, Deportivo Roca recibirá a Centro Español (a las 21), el lunes 23 a las 21:30, Regina aguardará por Plottier en La Calderita; y el miércoles 25 se verán las caras Español-Petrolero, en El Templo de Plottier, desde las 21.