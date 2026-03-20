Club Plottier fue contundente, bajó a Roca y logró su primer triunfo en la Liga Federal de básquet
Logró un letal 31-14 en el primer cuarto y a partir de ahí dominó al Naranja en El Histórico: fue 90-67. La acción sigue este viernes, con dos partidos.
Club Plottier (4 puntos) tuvo un arranque furioso y a partir de ahí controló a Deportivo Roca (4) para lograr su primer triunfo en la división Sur de la Liga Federal de básquet. Fue 90-67 en El Histórico y ante un buen marco de público. Con este resultado, ambos quedaron con un registro de 1-2.
La competencia tendrá continuidad este viernes con un partidazo, porque se verán las caras los finalistas del último PreFederal: Pacífico (4), que viene de lograr su primera victoria, y Pérfora (6), que ganó sus tres compromisos. Será desde las 21 en el Viejo Ramírez de Neuquén.
Media hora más tarde y en La Cueva de Plaza Huincul, jugarán Petrolero Argentino (0-3), el único que todavía no ganó, e Independiente (4), que está invicto en dos juegos.
Máxima eficacia desde el arranque y ¡8 tapas!
Un triple de Angelo Sasso antes de entrar en el último minuto del primer cuarto puso el partido 31-12. Fue el broche perfecto para un gran arranque de Club Plottier, que a partir de ahí se encaminó a una cómoda victoria. El duelo siempre se movió en esa diferencia de 20 puntos, aunque también llegó a los 30, con un redondo 80-50 luego de otro bombazo de Benjamín Loncón.
Fue una noche muy tranquila para los dirigidos por Sergio Bellandi, que tuvieron en Sasso a su máximo anotador con 23 puntos, pero otros tres jugadores en el doble dígito: Joaquín Morandini 16, Leandro Tapia 11 (más 13 rebotes) y Loncón 11. En la visita los mejores fueron Jeremías Fernández (14), Tomás Sagarzazu (11), Martín Pamich (10) y Adolfo Gracía Barros (9 más 11 rebotes).
La comparativa entregó brechas importantes en casi todos los rubros, pero una llamó mucho la atención: Club Plottier terminó con ¡8 tapas!, contra ninguna de su rival. Fueron 2 de Tapia, Sasso y Loncón, y 1 de Casale y Morandini.
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