Un clásico con historia: cuenta regresiva para la 82° Vuelta al Valle

Los 26 equipos y 200 ciclistas se preparan para la histórica Vuelta al Valle.

A pocos días del arranque, todo está listo para vivir la 82ª edición de la Gran Vuelta al Valle, la histórica competencia que cada año convoca a numerosos ciclistas de distintas provincias y países vecinos. El prólogo se correrá este lunes 10 de noviembre frente al Municipio de Allen, dando inicio a una semana a pura adrenalina sobre ruedas.

En total, 200 ciclistas y 26 equipos participarán de la tradicional carrera, que contará con seis etapas entre el martes 11 y el domingo 16 de noviembre. Las pruebas se desarrollarán por distintas localidades del Alto Valle.

Los equipos participantes son: Colorshop -Valdo-, Giró Vivo, Sinergia, JC Competición, Tiziano Competición Valentino, Allen Pro, Aspen Bici Olavarría, Club Náutico Boca de Cufré, AYS La Pausa, Ortega Competición, Lolo Bike, Municipalidad de Godoy Cruz, Transporte Norte “A”, Transporte Norte “B”, Agrupación 5 de Diciembre, Estrella Roja Viedma, Aldo Opazo Competición, Metaltej, SEP San Juan, Grupo Horizonte, Jeremías Competición, Toro Pérez -Valdo-, Rigoberto Competición, Feria Expo Verde, TAESA Cycling y Shania Competición.

El último ganador de la Vuelta al Valle, Leonardo Cobarrubia, del equipo SEP San Juan, volverá a competir en esta edición para defender el título conseguido el año pasado. El sanjuanino llega en gran forma, tras quedarse con la 14ª edición de la Vuelta de Cutral Co, donde ganó tres de las cuatro etapas disputadas.

Leonardo Cobarrubia festejando el título en la 81° Vuelta al Valle. (Foto: Oscar Livera)

Cronograma de la 82° Vuelta al Valle

El Prólogo – Lunes 10 de noviembre.

La competencia arrancará con un prólogo urbano de tres vueltas en Allen, con concentración a las 17:30, presentación de equipos a las 18:30 y largada a las 19:30 desde la zona del Municipio. El circuito recorrerá las avenidas Hipólito Yrigoyen y Eva Perón.

Etapa 1 – Martes 11 de noviembre: Cinco vueltas hasta Guerrico.

La primera etapa partirá desde Allen a las 14:30 (concentración 13:30) y constará de cinco vueltas por un circuito exigente que llega hasta la localidad de Guerrico. El recorrido total será de 130 kilómetros.

Etapa 2 – Miércoles 12 de noviembre: Recorrido desde Fernández Oro hasta Allen.

Una jornada de cinco vueltas con salida a las 14:30 que comenzará en Fernández Oro y culminará en Allen. El pelotón transitará por la Ruta 65 y serán 117 kilómetros en total.

Etapa 3 – Jueves 13 de noviembre: Larga en Cipolletti y finaliza en Tres Cruces.

La tercera etapa presentará un recorrido más variado, partiendo de Cipolletti y avanzando por la Ruta 65 hacia Allen. Desde allí, los ciclistas se dirigirán hacia la Planta de Tratamiento de Residuos Municipal de General Roca, finalizando en Tres Cruces. El total de recorrido es de 105 kilómetros.

Etapa 4 – Viernes 14 de noviembre: Una vuelta que finaliza en Allen.

Esta fracción de 120 kilómetros partirá desde Allen a las 14:30, con una sola vuelta que incluye un extenso recorrido por la Ruta 6 y por Paso Córdoba, donde retoma antes de la Bajada de Zinelli para luego regresar a Allen.

Etapa 5 – Sábado 15 de noviembre: Circuito en Villa Regina.

La anteúltima etapa ofrecerá un circuito de 11 vueltas con largada y llegada en Villa Regina. Serán 110 kilómetros de recorrido en total.

Etapa 6 – Domingo 16 de noviembre: Cierre en Allen

La etapa en la que se conocerá al campeón de la histórica Vuelta al Valle contará con 11 vueltas y 110 kilómetros en un circuito tipo “calesita” en Allen. La largada será a las 14:30 y la concentración una hora antes.