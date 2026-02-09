Preocupación en Boca: Barinaga se lesionó y Úbeda tomó una inesperada decisión

Boca cayó ante Vélez por 2-1 y sumó su segunda caída como visitante en el Apertura. El equipo de Claudio Úbeda no dejó una buena imagen en Liniers y se vio superado en distintos tramos del encuentro.

Además del resultado, la mala del partido fue una nueva lesión. A los 25 minutos del segundo tiempo, Juan Barinaga pidió el cambio por molestias en el cuadriceps de la pierna derecha y prendió las alarmas del cuerpo técnico del Xeneize. En su lugar ingresó Marcelo Weigandt, que increíblemente entró en la consideración del Sifón, ya que Lucas Blondel está borrado.

Barinaga sintió molestias y pidió el cambio inmediatamente.

Luego del partido y consumada la derrota, Úbeda se refirió a las lesiones y les restó importancia: «Una molestia que no parece tener gravedad, no parece ser nada importante. Lesiones hay en todos los equipos y permanentemente está pasando esto, en el fútbol hay lesiones lógicas que pasan«, aclaró.

Por el momento, se desconoce la gravedad de la lesión del lateral pero se cree que es un desgarro. En las próximas horas se le realizarán estudios y se espera que el club de la Ribera comunique en un parte médico la situación de Barinaga.

En este momento, son 7 los jugadores que se encuentran en enfermería: Edinson Cavani (lumbalgia), Ander Herrera, Exequiel Zeballos (desgarrados), Milton Giménez (pubalgia), Alan Velasco (ligamento interno de la rodilla), Carlos Palacios (sinotivis en la rodilla) y Lucas Janson (distensión muscular). Estos dos últimos se sumarían a los entrenamientos esta semana.

La fuerte medida de Úbeda tras la derrota ante Vélez

Una nueva caída de visitante resonó fuerte en Boca. El Xeneize no mostró una buena cara y otra vez volvió a quedar en deuda afuera de La Bombonera. Luego de la derrota, Claudio Úbeda tomó una fuerte decisión que sorprendió a todos.

El Sifón le avisó a los futbolistas que este lunes tendrían un entrenamiento por la tarde. Esta medida sorprendió al plantel, que antes del duelo ante el Fortín sabía que tendría un día libre luego del partido y recién volvería a entrenar el martes. El DT dio marcha atrás y decidió convocar una práctica de último momento en Ezeiza. De esta manera, el Xeneize inicia una semana de entrenamientos de cara al encuentro del próximo domingo frente a Platense, desde las 19:30.