Mientras espera por Cetré, Boca canceló el día libre y entrenó luego de la derrota con Vélez

Inicialmente, estaba estipulado que Boca comience la semana con un día libre y retome los entrenamientos mañana pero la derrota con Vélez generó un cambio de planes.

El entrenador, Claudio Úbeda, decidió levantar la jornada de descanso y el plantel entrenó hoy con normalidad. La caída con el Fortín fue un golpe duro. A pesar de que terminó con un solo gol de desventaja, el Xeneize fue superado ampliamente y volvió a dejar una mala imagen de visitante como ante Estudiantes.

«Tenemos plena confianza para revertir esta situación. No nos gusta haber ganado dos y perdido dos. Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera, mucho mejor de lo que hicimos hoy. Nos faltó un poco más de juego, más de intención de ataque y es por eso que estamos preocupados«, reconoció Úbeda después de la derrota en Liniers.

Boca volverá a jugar el próximo domingo en la Bombonera contra Platense desde las 19:30 por la quinta fecha del Apertura.

Edwuin Cetré, a un paso de Boca

Mientras tanto, el club ultima detalles en la transferencia de Edwuin Cetré que está muy cerca de ser el tercer refuerzo de este mercado de pases.

El extremo colombiano llegaría a cambio de 4 millones de dólares. En el Pincha ya lo dan por hecho y no fue convocado al partido de este lunes con Riestra.

Si todo se cierra como está previsto, entre martes y miércoles se realizará la revisión médica y firmará un contrato por cuatro años. Será el tercer refuerzo después de Ángel Romero y Santiago Ascacibar que también se sumó desde Estudiantes.