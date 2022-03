Daira Marín unirá Neuquén y Roca a nado a través del río Negro por el Día Mundial del Agua

El Alto Valle se prepara para disfrutar de un fin de semana plagado de actividades artísticas y deportivas para concientizar sobre la importancia del cuidado del agua y el ambiente, que llegarán de la mano de la reconocida nadadora de aguas abiertas Daira Marín. En eso estamos de RN Radio (89.3) dialogó con ella en la previa de un fin de semana con la agenda recargada.

Las acciones se llevarán a cabo en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra oficialmente cada 22 de marzo, y tendrán a la experimentada deportista roquense como protagonista principal en la búsqueda de sensibilizar a la sociedad con respecto al cuidado de uno de los recursos naturales más importantes del planeta. Primero se proyectará una película en la que ella es protagonista y el domingo unirá Neuquén con Roca a nado a través del río Negro.

Las actividades iniciarán este viernes 18, a las 20, con la proyección de forma libre y gratuita del documental «DAIRA, la sabiduría del agua» en Casa de la Cultura, ubicada en la calle 9 de Julio 1043 de Roca. La película cuenta la hazaña de la deportista rionegrina, quien se convirtió en la primera mujer en recorrer a nado 70 kilómetros del río Paraná en el desafío Itatí-Corriente, con un mensaje del cuidado del ambiente.

«El documental refleja una hazaña deportiva sumada a una cuestión ecológica. Estoy bastante motivada con lo que se viene esta fin de semana, es para seguir expandiendo el tema de aguas abiertas. Me dediqué profesionalmente a eso también y después de recorrer muchos países vi que el Río Negro tiene mucho potencial», aseguró Daira.

Daira Marín, entrevista con En eso estamos de RN Radio.

«Siempre vi que el deporte puede llegar a tener un impacto grande, es un gran medio de comunicación. Estoy bastante emocionada con todo esto. No hay que tenerle miedo al agua, darse la posibilidad de disfrutarla es algo muy natural. Mi idea es difundir eso, y en el marco del Día Mundial del Agua, estaremos uniendo Neuquén con Río Negro», agregó la nadadora que forma parte de la élite mundial de aguas abiertas.

El domingo, en tanto, llegará la gran actividad deportiva. Se realizará una bajada en kayac, sup y a nado desde el río Limay hasta el río Negro, uniendo así las costas de Neuquén y la de Roca. La actividad comenzará a las 10:30hs desde la playa de la capital provincial y culminará cerca de las 16:30 en el balneario Fiske Menuco.

Sobre la actividad del domingo, en la que nadará 55 kilómetros para unir a las dos ciudades, comentó: «La expectativa es disfrutar, porque no es un evento competitivo. Que la expansión de conciencia siga su curso, ya que no soy la única persona que está impulsando esto. En la llegada habrá un ecopunto, donde las personas formen parte o no de la travesía, podrán acercar sus residuos plásticos».

En la tarde del domingo, luego de la actividad deportiva, habrá un ecopunto en la llegada donde recibirán EcoBotellas y darán una charla informativa sobre lo que es el reciclado de plásticos y su importancia.

Con respecto a su carrera como deportista de alto rendimiento, Marín comentó que este año no se realizará el Circuito Internacional FINA de Aguas Abiertas, pero indicó que habrá diferentes competencias alrededor del mundo. «En mayo hay una carrera en Ecuador a la que me gustaría asistir, y después hay un evento de 32 kilómetros en Canadá. Veremos para que estamos y a cuáles podremos ir», comentó.

Una nueva temporada se avecina para Daira Marín que se prepara con todo para volver a rendir al máximo, pero sin olvidar su gran lucha por el cuidado del ambiente y del agua.

