¿Dardo para Colapinto? Briatore cuestionó a Alpine: «No sé por qué no les ganamos a McLaren y Ferrari»

Flavio Briatore lanzó una fuerte e inesperada autocrítica sobre el presente de Alpine en la Fórmula 1 y cuestionó por qué la escudería francesa todavía no logra acercarse a los equipos más importantes de la categoría. «No sé por qué no ganamos a McLaren. ¡No sé por qué no ganamos a Ferrari!», expresó el asesor ejecutivo del equipo en una entrevista con The Race.

La frase generó impacto por el nivel de exigencia del italiano, que considera que Alpine tiene los recursos necesarios para dar un salto de calidad. «Tenemos todo para ganar», aseguró Briatore, quien apuntó a la necesidad de mejorar el funcionamiento interno para transformar esas herramientas en resultados.

El equipo donde compite Franco Colapinto marcha actualmente en la sexta posición del campeonato de constructores, con 61 puntos, aunque perdió terreno en las últimas carreras y fue superado por Racing Bulls. En la temporada, además, logró un podio en el Gran Premio de Mónaco gracias al rendimiento de Pierre Gasly.

Briatore explicó que uno de los objetivos planteados era finalizar entre los seis mejores equipos del campeonato, una meta que Alpine está cerca de cumplir luego de haber terminado la temporada pasada en la décima ubicación. Sin embargo, el dirigente italiano dejó en claro que las aspiraciones son mayores.

Para el alivio de Colapinto y Gasly, el principal apuntado por Briatore fue el área técnica de la escudería. «Quizás tenemos muy buenos ingenieros, pero todavía no han demostrado todo su potencial», manifestó, y agregó que el director técnico deberá analizar la situación para encontrar soluciones.

Además, destacó las inversiones realizadas por Alpine y el acuerdo alcanzado con Mercedes para el suministro de motores, aunque insistió en que el equipo necesita ser más creativo y asumir mayores riesgos para poder competir contra los principales protagonistas de la Fórmula 1.