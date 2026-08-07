Alerta meteorológica en Río Negro y Neuquén: el ingreso de aire polar traerá nieve, viento blanco y heladas

Extrema precaución para circular por la cordillera de Río Negro y Neuquén.

La presencia de nieve, viento, bajas temperaturas y hielo complicará las condiciones de circulación durante este fin de semana en distintos sectores de Río Negro y Neuquén. Desde los organismos viales recomendaron extremar las precauciones, consultar el estado de las rutas y utilizar cadenas de manera obligatoria.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó el ingreso de aire frío y húmedo que provocará lluvias y nevadas de variada intensidad en toda la región cordillerana durante los próximos días. Las precipitaciones estarán acompañadas por ráfagas de viento regulares a fuertes y existe probabilidad de viento blanco en sectores cordilleranos.

Las condiciones húmedas y ventosas se mantendrán hasta el lunes inclusive, mientras que a partir del domingo se espera el ingreso de aire polar. El mejoramiento de las condiciones comenzaría desde el martes, aunque estaría acompañado por heladas intensas.

Cómo estará el clima en Río Negro y Neuquén

En la región cordillerana, el ingreso de aire frío y húmedo generará lluvias y nevadas de variada intensidad. El viento tendrá ráfagas regulares a fuertes y podría producirse viento blanco, lo que reducirá considerablemente la visibilidad en algunos sectores.

En los valles, la meseta y la costa, se esperan períodos de viento con ráfagas fuertes, inestabilidad y precipitaciones dispersas. Desde el domingo ingresará aire polar, con una disminución de los vientos y probabilidad de heladas.

Las condiciones volverán a desmejorar durante el comienzo de la próxima semana, cuando se espera nuevamente tiempo ventoso e inestable.

Además, la AIC anticipó bajas temperaturas y probabilidad de nevadas en la cordillera, la meseta centro y norte de Neuquén y la Región Sur de Río Negro. En estos sectores también existe riesgo de presencia de hielo sobre la calzada.

Frío intenso, nieve y hielo en las rutas

El meteorólogo de la AIC, Fernando Frassetto, anticipó a Radio y Televisión del Neuquén (RTN) un fin de semana con nevadas en toda la franja cordillerana, además de bajas temperaturas, heladas y viento en diferentes regiones de Neuquén.

Durante este viernes y el sábado se espera viento del sur en la región de la Confluencia y en el centro de la provincia. En paralelo, las precipitaciones en forma de nieve alcanzarán distintos sectores de la cordillera.

Frassetto advirtió que durante el fin de semana se registrará «frío intenso con presencia de nieve y hielo», un escenario que podría generar dificultades para transitar por las rutas cordilleranas.

La combinación de nieve, hielo, viento y bajas temperaturas puede generar complicaciones en la circulación en distintas rutas de la región, por lo que se recomienda extremar las precauciones antes de emprender un viaje.

El uso de cadenas es obligatorio

Desde la Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén recordaron que el uso de cadenas es obligatorio tanto para vehículos livianos como para vehículos pesados en toda la provincia.

Además, recomendaron postergar los viajes que no sean imprescindibles hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

En caso de tener que circular por razones de fuerza mayor, solicitaron hacerlo con extrema precaución, llevar ropa adecuada para las bajas temperaturas y consultar únicamente los canales oficiales para conocer el estado de las rutas.

Cómo seguirá el tiempo durante agosto

De cara a la próxima semana, Frassetto anticipó una disminución de las lluvias, acompañada por un aumento de las temperaturas y algunas mejoras temporarias en las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, para la segunda quincena de agosto se prevé el regreso de las precipitaciones y nevadas en el sector cordillerano.

El meteorólogo también señaló que, a partir del fenómeno de El Niño, se espera una primavera «más fría y húmeda de lo habitual».

Además, indicó que durante agosto el viento tendrá un papel importante en la región, una situación que contribuirá a disminuir los niveles de humedad.

Recomendaciones para viajar por las rutas

Ante el escenario previsto, se recomienda:

Consultar el estado de las rutas antes de salir.

Postergar los viajes que no sean imprescindibles.

Llevar cadenas y colocarlas cuando las condiciones lo requieran.

Circular a velocidad reducida y mantener una distancia prudente entre vehículos.

Llevar ropa adecuada para temperaturas bajo cero.

Extremar la precaución ante la posible presencia de hielo sobre la calzada.

Informarse a través de los canales oficiales de Vialidad.

La Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén mantiene actualizada la información sobre las condiciones de circulación a través de sus canales oficiales y del Centro de Atención al Usuario.

También se puede consultar el Mapa Interactivo de Viajes y Turismo de Diario RÍO NEGRO, una herramienta pensada para utilizar desde el celular que permite acceder a información geolocalizada, conocer el estado de los pasos fronterizos y consultar recomendaciones de destinos, miradores y actividades en la Patagonia.