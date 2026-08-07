Harán complejos de 32 viviendas para adultos mayores en Plaza Huincul y en Plottier

Planes de 32 viviendas destinadas a adultos mayores de Plaza Huincul y de Plottier fueron confirmados. Los beneficiarios serán aquellos que no tengan una casa propia y se levantarán en un punto estratégico para facilitar los accesos a los corredores sanitarios y de seguridad. El convenio para su construcción se firmó entre Provincia y los municipios de las dos ciudades.

El proyecto incluye espacios comunes que les permita a sus ocupantes compartir actividades de esparcimiento y recreativas.

El gobernador Rolando Figueroa, los intendentes Claudio Larraza y Malena Resa rubricaron los convenios que permitirán sumar los complejos habitacionales. De este modo, se buscará dar respuesta a la demanda habitacional a este sector de la población.

En el caso de Huincul, se trata de un plan de 32 viviendas que estará sobre las avenidas Schreiber y Cutral Co, en el predio del parque Perito Moreno y como parte del barrio Universitario. Además de las casas individuales, se pensó en un diseño con espacios comunes para el desarrollo de actividades recreativas y de esparcimiento. El proyecto contempla gimnasio, pileta cubierta, biblioteca y un sector de parrillas.

«Es un espacio recrativo para los adultos de la localidad en general. Es un paso más y es una obra más que hace la Provincia en la localidad», dijo el intendente Larraza, en el acto de firma. Refirió la importancia del lugar elegido para su edificación porque garantizará la conexión a los servicios básicos y acceso rápido para el corredor sanitario y de seguridad.

En tanto, la jefa comunal de Plottier, señaló que se llevan a la localidad «un centro para personas mayores que está compuesto por 32 unidades habitacionales y que para nosotros es muy importante”. Agradeció la tarea conjunta con Provincia que permite dar soluciones para «un grupo etario que nos interesa cuidar y mucho». Finalmente, apuntó que son una respuesta habitacional que «hace muchos años no se hace en Plottier».

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi subrayó que el plan apunta a que en todas las regiones de la provincia, exista un complejo de este tipo. «Estamos trabanado en potenciar donde más se necesaitan, que es sin dudas en la región Confluencia». Refirió que se avanzará con otro en Neuquén y buscarán hacer lo mismo en Centenario.

La fecha de licitación de estas obras serán entre agosto y septiembre. Tendrán además «un centro de día que está abierto, no solo para quienes habitan en el complejo, sino para todos los adultos mayores de esas localidades y regiones”.

Cómo serán las viviendas

En Huincul, el proyecto ocupará una superficie total de 7.000 metros cuadrados. Habrá unidades de un ambiente, con baño completo, cocina-comedor y dormitorio integrados. En este caso tendrán 35 metros cuadrados de superficie cubierta.

Las casas de dos ambientes serán de 50 metros cuadrados, con baño, cocina-comedor, estar y un dormitorio independiente. Los dos modelos tendrán un espacio de jardín o terraza.

Una de las primeras actividades oficiales que hizo el gobernador Figueroa en Cutral Co fue la inauguración de un plan de 32 casas con estas características y consideró que era una iniciativa para replicar en el resto de la provincia. En especial, para esta franja etaria de la población.

En la ceremonia también estuvieron la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; y el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), Omar Dietrich.