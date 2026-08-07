Un Tribunal de Impugnación ratificó la primera condena de Neuquén por un caso de microtráfico de drogas

Un Tribunal de Impugnación confirmó la condena impuesta a David Caleb Arriagada a seis años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas. La resolución se dictó tras respaldar el pedido formulado por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, dejando firme la responsabilidad penal del acusado dictada en marzo de este año.

El fallo ratificado reviste un carácter histórico, ya que constituyó la primera condena obtenida mediante un juicio oral desde que la provincia asumió la competencia para investigar e imputar el delito de microtráfico de drogas.

La defensa del condenado había recurrido la sentencia con el objetivo de lograr una reducción en la pena y el cambio de calificación legal hacia la figura de comercio simple, planteamiento que fue rechazado en su totalidad por los magistrados de alzada.

Al evaluar el recurso, el Tribunal de Impugnación concluyó que durante el debate oral quedó plenamente acreditado que Arriagada dirigía una organización dedicada a la venta de sustancias ilícitas.

Las pruebas demostraron la existencia de una distribución de funciones, coordinación de tareas y la participación articulada de diversos integrantes para garantizar el funcionamiento operativo de la red, así como la extensión del daño social generado por la actividad criminal.

La investigación fiscal comprobó que el condenado coordinaba la comercialización de cocaína y marihuana desde un punto de venta situado en el sector Peumayén del barrio Cuenca XV de la ciudad de Neuquén.

A través de tareas de vigilancia, escuchas telefónicas, peritajes económico-financieros y un allanamiento donde se incautaron drogas y dinero, la fiscalía probó que Arriagada organizaba la logística, recibía la recaudación y daba las instrucciones directas a los vendedores.