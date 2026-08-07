Los árbitros confirmados para los equipos argentinos en los duelos de octavos de Copa Libertadores

El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro del partido entre Rosario Central y Corinthians, por los octavos de final de la Libertadores.

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó los equipos arbitrales para los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se disputarán la próxima semana, por lo cual Rosario Central, Platense, Independiente Rivadavia y Estudiantes ya conocen los jueces de sus partidos.

La Lepra mendocina vuelve al Maracaná tras victoria en la fase de grupos y se enfrentará nuevamente a Fluminense, encuentro que tendrá una terna íntegramente chilena con Cristian Garay como árbitro principal.

El encuentro programado para el martes a las 19 tendrá como asistentes a José Retamal y Miguel Rocha, con Diego Flores como cuarto árbitro. En el VAR dirán presente Fernando Vejar y Nicolás Millas.

Ese mismo día el Pincha recibirá en el estadio UNO a Universidad Católica, que tendrá referís brasileños. El árbitro principal será Raphael Claus y estará acompañado por sus compatriotas: Rodrigo Correa (asistente), Danilo Manis (asistente), Rafael Klein (cuarto árbitro), Rodrigo Guarizo (VAR) y Caio Vieira (AVAR).

La actividad argentina continuará el miércoles con el encuentro entre Platense y Coquimbo Unido en el estadio Ciudad de Vicente López, encuentro que será arbitrado por el paraguayo Juan Gabriel Benítez, a quien acompañarán sus compatriotas Eduardo Cardozo (asistente), Milciades Saldívar (asistente), Mario Díaz de Vivar (cuarto árbitro), Ulises Mereles (VAR) y Carlos Figueredo (AVAR).

El cuarto y último equipo argentino en avanzar a octavos de final fue Rosario Central, que recibirá a Corinthians este jueves en el Gigante de Arroyito. El duelo será dirigido por el uruguayo Andrés Matonte, que viene de estar al frente de la ida entre Boca y O´Higgins por el repechaje de la Copa Sudamericana.

🚨 #AHORA | ÁRBITROS CONFIRMADOS PARA LA IDA DE OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES 🏆



📌Fluminense-Independiente Rivadavia: Cristian Garay | VAR: Fernando Vejar



📌Estudiantes-Universidad Católica: Raphael Claus | VAR: Rodrigo Guarizo



📌Platense-Coquimbo Unido: Juan… pic.twitter.com/ZSuOUoo8bx August 7, 2026

El referí estará acompañado por Martín Soppi (asistente), Pablo Llareña (asistente), Hernán Heras (cuarto árbitro), Christian Ferreyra (VAR) y Richard Trinidad (AVAR).

Con información de TyC Sports.