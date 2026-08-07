Patricia Sosa se presentará este domingo en el Teatro España de Patagones

Patricia Sosa regresará a la comarca este domingo 9 de agosto a las 20, con un concierto en el Teatro España de Carmen de Patagones.

La presentación forma parte de su gira al sur, con presentaciones previstas en varias localidades de la Patagonia durante agosto, cuyo valor de entrada oscila entre los $60 y $70 mil.

Un recorrido por más de cuatro décadas de música

El repertorio de la artista repasará distintas etapas de su carrera, desde sus inicios como líder de La Torre hasta su consolidación como solista, en un espectáculo que combinará clásicos con nuevas composiciones.

La cantante contará con el acompañamiento de Gustavo Giuliano en bajo, Pablo Garrocho en batería, Mariano Mere en teclados y coros, Cristian Vidal en guitarras y coros, y Marta Mediavilla en coros.

Los próximos shows previstos en la región hasta el 15 de agosto incluyen presentaciones en Trelew, Puerto Madryn, Neuquén y Cipolletti, con precios que oscilan entre los $60 y $70 mil, de acuerdo al tipo de butaca.

En el caso de Patagones, el espectáculo se desarrollará en el Teatro España, ubicado en 7 de Marzo 117, con entradas para tertulia o platea adquiribles a través de la plataforma de Entrada Uno.