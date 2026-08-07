Macri en Bariloche: destacó la importancia de la infraestructura y esquivó las definiciones políticas

Mauricio Macri en su visita a Bariloche dialogó con la prensa.

Mauricio Macri está en Bariloche, donde aprovechó su estadía para jugar al pádel y esquiar después de más de 20 años. Durante su paso por la ciudad, el expresidente fue abordado por la prensa y respondió algunas consultas sobre la actualidad, aunque evitó profundizar en cuestiones políticas.

En primera instancia, la prensa le consultó por la movilización vinculada a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Macri decidió no responder sobre el tema.

Luego fue consultado por la actualidad de Boca Juniors y se refirió a la situación que atraviesa el club.

«Se está armando una buena alternativa para Boca porque somos muchos los que estamos muy tristes con lo que está pasando», sostuvo.

Macri en Bariloche: «Es impresionante lo que se ha avanzado el cerro» Catedral

Ante la consulta sobre una eventual candidatura para volver a ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo y sobre cómo incluiría a Bariloche y Villa La Angostura en un proyecto nacional, Macri evitó responder en términos políticos y prefirió referirse a su experiencia en la ciudad.

«No mezclemos nada. Fui a esquiar después de más de 20 años. Es impresionante lo que se ha avanzado en el cerro (Catedral)», afirmó en diálogo con Bariloche2000.

El expresidente también destacó la posibilidad de que continúe la expansión del centro de esquí del Cerro Catedral y vinculó ese crecimiento con la generación de empleo en la ciudad.

«Me dicen que hay más medios por traer. Ojalá que haya más medios, haya más gente, más posibilidades de trabajo para los barilochenses», expresó.

El reclamo por la infraestructura vial

Macri también hizo hincapié en la necesidad de mejorar la infraestructura de Bariloche, especialmente en materia vial.

«Como siempre, falta un plan vial para que Bariloche se conecte. Es un drama que tengamos la misma Bustillo desde que se creó el Llao Llao, hace décadas y décadas, casi un siglo», señaló.

Al ser consultado sobre cómo encontró a Bariloche y, en particular, sobre la situación de Río Negro, el exmandatario aclaró que no podía realizar una evaluación debido al poco tiempo que llevaba en la provincia.

«Creo que lo que le falta a Bariloche es buena infraestructura para que la gente se pueda conectar, porque tiene un futuro gigantesco con el turismo, tanto en invierno como en verano, más en verano», sostuvo.

Finalmente, Macri fue consultado por Juan Martín, el legislador del PRO en Río Negro: «Juan Martín es un gran valor», afirmó el expresidente destacando su trayectoria dentro del espacio.