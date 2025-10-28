Darío Benedetto se va de Newell’s: el DT Lucas Bernardi lo borró y rescindirá su contrato

La salida de Darío Benedetto era solo cuestión de tiempo. Luego del despido de Cristian “Ogro” Fabbiani, su reemplazante Lucas Bernardi, campeón con la Lepra en 2013, decidió apartarlo del plantel profesional. El técnico le informó al atacante que no formará parte de los próximos compromisos y que podía comenzar a negociar su desvinculación.

El ex delantero de Boca, que había llegado a Rosario a mediados de 2024 con grandes expectativas, no logró marcar en nueve encuentros. Además, sufrió una serie de lesiones musculares que le impidieron ganar continuidad.

Su paso incluyó momentos frustrantes, como el penal errado frente a Belgrano en Córdoba, que reflejó el difícil presente del jugador.

El último gol oficial de Benedetto se remonta al 5 de febrero de 2024, cuando anotó para Boca en el 2-0 frente a Tigre. Desde entonces, el atacante de 34 años acumula 39 partidos sin convertir, repartidos entre Boca, Querétaro, Olimpia y Newell’s.

En total, el Pipa registra 166 goles como profesional, con títulos conseguidos en Boca, Arsenal de Sarandí y América de México. También pasó por Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Tijuana, Olympique de Marsella y Elche, pero su nivel nunca volvió a ser el mismo desde su segunda etapa en el Xeneize.

Sin embargo, el esperado tanto nunca llegó. La falta de eficacia y los problemas físicos precipitaron el cierre de un ciclo que estaba destinado a concluir.

Ahora, el atacante buscará nuevo destino para relanzar su carrera y reencontrarse con el gol. Su entorno analiza ofertas del exterior, aunque no se descarta que continúe en el fútbol argentino si surge una propuesta atractiva.