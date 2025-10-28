Así quedó la tabla anual a tres fechas del final: arde la pelea por clasificar a las copas

El Superclásico del 9 de noviembre será clave en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2026. (Foto: Fotobaires)

El torneo clausura del fútbol argentino recién definirá un campeón cerca de fin de año pero mucho antes quedará resuelta la tabla anual que solo abarca hasta concluir la fase regular.

A falta de tres fechas para cerrar esta instancia, la definición por la clasificación a las copas internacionales está en su recta decisiva y el escenario es de extrema paridad.

Varios equipos se jugarán todo en estos tres partidos para cumplir el doble objetivo de quedar entre los 8 primeros para pasar a octavos en el torneo local y además meterse en los puestos de copas para la Libertadores o Sudamericana del 2026.

En la tabla anual, el que sacó una clara diferencia fue Rosario Central que ya aseguró la clasificación a la próxima Copa Libertadores. El segundo también entrará directo a la fase de grupos y el tercero irá al repechaje. El otro que ya está clasificado a la Libertadores del año que viene es Platense por ser campeón del Apertura en el primer semestre.

Con la victoria del lunes ante Barracas Central, Boca quedó escolta por encima de River que completa el podio. Argentinos Juniors y Riestra están expectantes con un punto menos que el Millonario.

En ese mano a mano, el Superclásico del 9/11 será determinante. Este fin de semana, el Xeneize visitará a Estudiantes y el equipo de Gallardo recibirá a Gimnasia de La Plata. Después del clásico en la Bombonera, Boca cerrará de local con Tigre y River de visitante ante Vélez.

De acuerdo a quiénes salgan campeones de los torneos en marcha, la tabla puede abrir más cupos a la Libertadores entre los que pelean arriba. Esto podría pasar, por ejemplo, si Central se queda con el clausura o Argentinos Juniors con la Copa Argentina.

Racing, a 6 de River en la anual, tiene poco margen y su gran chance es entrar si logra ganar la Libertadores de este año donde este miércoles buscará el pase a la final ante Flamengo.

Las zonas del Clausura

Respecto a la lucha para pasar a octavos en el campeonato, la Zona A tiene todo por resolver y la B ya definió la mitad de sus boletos. En el segundo grupo, Riestra, Central, Lanús y Vélez ya aseguraron su clasificación a los playoffs.

River, San Lorenzo, San Martín de San Juan y Atlético Tucumán son hoy los otros cuatro. En el A, apenas hay tres puntos de distancia entre los líderes y el 10° equipo.

Pase lo que pase, las últimas tres fechas del campeonato serán igual o más emocionantes que los posteriores cruces. Para muchos, lo más importante se definirá en esta recta final.