Vuelta al Valle: se confirmaron los recorridos para las etapas de la 82° edición

La Comisión Central Organizadora (CCO) de la Vuelta al Valle confirmó cómo serán los recorridos de la 82° edición que tendrá un prólogo de apertura y seis etapas.

La prueba tendrá lugar del lunes 10 al domingo 16 de noviembre con comienzo y cierre en Allen. La organización ya completó el cupo de 200 ciclistas inscriptos. Todas las etapas largarán desde las 14:30.

El primer día de acción será el lunes 10/11 con el prólogo que funciona como presentación de los equipos y define como se reacomodan los auxilios para la primera etapa del día siguiente.

El prólogo tendrá largada y llegada frente a la Municipalidad de Allen. La concentración es a las 17:30, la presentación de los equipos a las 18:30 y la largada desde las 19:30. Serán tres vueltas por la calle Eva Perón hasta la rotonda de la calle Alsina.

El martes 11/11 será la primera etapa también con largada y llegada en Allen. Irá hasta Guerrico y transitará por la Ruta 65 y la calle Haydeé Coila. El trayecto será de 130 kilómetros y abarcará 5 vueltas.

El miércoles 12/11, el recorrido será desde Fernández Oro hasta Allen nuevamente con 5 vueltas pero con un total de 117 kilómetros.

El jueves 13/11 será la etapa más dura con largada en Cipolletti y llegada en las Tres Cruces de General Roca. A pesar de tener 105 kilómetros, la subida del último tramo es de gran exigencia. Transitará la Ruta 65, calle 11 y Ruta 6.

El viernes 14/11, la cuarta etapa larga y finaliza en Allen pero con un trayecto único de 120 kilómetros que va hasta Paso Córdoba en Roca y retoma en la Bajada de Zinelli.

El sábado 15/11 la anteúltima etapa será íntegramente en Villa Regina con largada y llegada en la Municipalidad. Serán 11 vueltas para completar 110 kilómetros.

El domingo 16/11 el cierre será en Allen con la tradicional «calesita» que tiene 11 vueltas y un total de 110 km. Transita los tres accesos de la ciudad y pasa por la Ruta 65 y la calle Haydeé Coila.