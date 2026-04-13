Boca recibe a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Boca le ganó 2 a 1 a Universidad Católica en Chile en su debut. (Foto: @BocaJrsOficial)

A días del Superclásico ante River, Boca tendrá otro examen este martes a la noche por la segunda fecha de la Copa Libertadores contra Barcelona de Ecuador en la Bombonera.

El Xeneize recibe al equipo de Guayaquil desde las 21 con transmisión de Fox Sports y el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Después de darle descanso a casi todos los titulares el sábado en el empate contra Independiente, Claudio Úbeda hará 10 cambios y pondrá lo mejor.

Agustín Marchesín, que volvió contra el Rojo después de una lesión, será el único que continúe en el equipo. Los demás serán: Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascacibar, Aranda; Merentiel y Bareiro.

El Xeneize lleva 11 partidos invicto y arrancó la copa con un triunfo como visitante, 2 a 1 ante Universidad Católica en Chile. Barcelona, que tiene a Darío Benedetto, perdió 1 a 0 de local con Cruzeiro.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Árbitro: Wilmar Roldán

Estadio: La Bombonera

Hora: 21

TV: Fox Sports