Datos y horarios: Franco Colapinto vuelve a la acción en el Gran Premio de Países Bajos de F1

El argentino se prepara para encarar la segunda mitad de campeonato y completar su primer año completo en F1.

¡Semana de carrera! Tras casi un mes de inactividad, el piloto argentino Franco Colapinto se prepara para volver a acelerar e iniciar junto al equipo Alpine la segunda mitad de temporada 2026 de Fórmula 1.

El parate de verano llegó a su fin y el argentino sale a pista el próximo fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimotercera cita del calendario, a desarrollarse en el circuito de Zandvoort.

No será un fin de semana convencional. Pues, por quinta y penúltima vez en la temporada, se desarrollará un cronograma con competencia Sprint el sábado, lo que duplica las chances de puntos e imprime un desafío extra para equipos y pilotos.

WE'RE SO BACK 🙌



Ready to get racing again for the #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/nrHjI1Fzjb — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 17, 2026

En medio de la incertidumbre por el esperado anuncio del equipo sobre su futuro deportivo, el pilarense pretende sacar el jugo de las prometidas mejoras que el team francés implementa para el segundo recorrido del año, en pos de seguir batallando fuerte en la zona media de la parrilla.

Colapinto sumó en seis de las doce carreras disputadas hasta el momento, logrando un total de 19 puntos para ubicarse 12° en el certamen. Y a ello apuntará el volante de 23 años de aquí en más, intentando contribuir con la escudería para dar caza de Racing Bulls y ser el mejor del resto en el campeonato de constructores.

Hasta el momento, Alpine marcha 6° en la tabla de equipos, a cinco unidades de la escudería «B» de Red Bull, que en las últimas competencias superó considerablemente la performance de los monoplazas que se preparan en Enstone (Inglaterra).

¿Qué mejoras prepara Alpine para la vuelta al ruedo?

El equipo francés, que también integra Pierre Gasly (10° en el certamen) tiene previsto introducir en Zandvoort un importante paquete de actualizaciones aerodinámicas.

La llegada de estas evoluciones ya había sido anticipada por el jefe de equipo Steve Nielsen, quien aseguró que se tratará de piezas nuevas de considerable importancia para la mejora que los autos exigen desde antes del GP de Hungría, la última competencia disputada.

Uno de los principales inconvenientes del A526 es su equilibrio aerodinámico inconsistente, especialmente por la inestabilidad del sector trasero tanto en el ingreso a las curvas como al momento de acelerar.

A esto se suman las dificultades de tracción y el subviraje en la parte media de las curvas, otros dos aspectos que Gasly señaló durante la primera parte de la temporada y que el equipo de ingenieros espera mejorar con el paquete que estrenará en Países Bajos.

Antecedentes de Colapinto en Zandvoort

Franco Colapinto compitió en cinco oportunidades en el circuito de Zandvoort en el pasado; la mayoría de ellas en categorías formativas.

En su paso por la Eurocopa de Fórmula Renault en 2020, Colapinto disputó dos fechas en el trazado neerlandés. En la novena ronda de ese año fue sexto y, en la décima ronda, logró subirse al podio al concluir tercero. Al año siguiente, en la Fórmula Regional Europea, logró un destacado 2° puesto en la carrera.

En 2022, en su primera temporada dentro de la FIA Fórmula 3, el argentino fue 13° en la competencia Sprint, mientras que luego, en la principal competencia del fin de semana, obtuvo un brillante 3° puesto y el último escalón del podio.

Ya en Fórmula 1, Franco tuvo una sola experiencia en Zandvoort. La misma ocurrió en la pasada temporada, compitiendo con Alpine, en lo que, a la postre, fue su mejor carrera en un año marcado por la poca competitividad de su monoplaza.

El pilarense largó desde el 16° puesto y finalizó 11°, rozando los puntos. Una mala decisión estratégica del team, priorizando a Pierre Gasly, privó al argentino de sumar su primera unidad con la escuadra francesa.

Horarios del fin de semana

Viernes 21 de agosto

Entrenamiento Libre 1 – 7:30

Clasificación Sprint – 11:30

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint – 7:00

Clasificación – 11:00

Domingo 23 de agosto