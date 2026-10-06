La despedida de Messi llega con alerta de lluvia: cuáles serán las horas más complicadas en el Alto Valle y la Cordillera

El día está gris y la despedida de Messi se siente más triste. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes será una jornada con alerta amarilla en Neuquén y Río Negro. El temporal será por lluvias que combinará abundante caída de agua, intensas ráfagas de viento y hasta nieve en la cordillera.

El organismo nacional informó con precisión que en ambas provincias se prevén valores de precipitación acumulada de entre 10 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local, por lo que recomendó revisar el pronóstico antes de salir a cualquier lugar. Las horas más complicadas de la alerta será durante la tarde y la noche

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el pronóstico, el Alto Valle tendrá una máxima de 14°C y una mínima de 10°C. Debido a la alerta, son altas las probabilidades de lluvia durante todo el día, se prevé otra jornada de viento con velocidades promedio de 31 km/h y ráfagas intensas de hasta 50 km/h.

Estas son las condiciones que se esperan en ciudades como Roca y Neuquén:

Neuquén: Mínima de 10 °C y máxima de 14 °C . Lluvias durante todo el día (70-100% prob. precipitación) . Vientos del este a 23-31 km/h con ráfagas de 42-50 km/h en la mañana, tarde y noche .

Mínima de 10 °C y máxima de 14 °C . Lluvias durante todo el día (70-100% prob. precipitación) . Vientos del este a 23-31 km/h con ráfagas de 42-50 km/h en la mañana, tarde y noche . General Roca: Mínima de 11 °C y máxima de 14 °C. Lluvias con probabilidad del 40-70% por la mañana, incrementándose a 70-100% por la tarde y noche. Vientos del este a 23-31 km/h con ráfagas de 42-50 km/h durante todo el día.

El pronóstico del tiempo para la cordillera

Para la cordillera también se pronostican lluvias continuas a lo largo del día, con una probabilidad de entre el 70% y el 100%, acompañadas por ráfagas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura oscilará entre una mínima de 4 °C y una máxima de 9 °C.

Estas son las condiciones que se esperan para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mínima de 4 °C y máxima de 9 °C . Lluvias y nevadas por la mañana (70-100%), con lluvias continuando por la tarde y noche (70-100% prob. precipitación) . Vientos del sudoeste a 7-12 km/h por la mañana , del este a 23-31 km/h por la tarde con ráfagas de 42-50 km/h , y del oeste a 13-22 km/h por la noche (sin ráfagas) .

Mínima de 4 °C y máxima de 9 °C . Lluvias y nevadas por la mañana (70-100%), con lluvias continuando por la tarde y noche (70-100% prob. precipitación) . Vientos del sudoeste a 7-12 km/h por la mañana , del este a 23-31 km/h por la tarde con ráfagas de 42-50 km/h , y del oeste a 13-22 km/h por la noche (sin ráfagas) . San Carlos de Bariloche: Mínima de 4 °C y máxima de 9 °C. Lluvias y nevadas por la mañana (40-70%), y lluvias por la tarde y noche (70-100% prob. precipitación). Vientos del este a 7-12 km/h por la mañana, a 23-31 km/h por la tarde, y del oeste a 13-22 km/h por la noche. Sin ráfagas previstas.

El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina también experimentará vientos intensos y precipitaciones, pero recién por la noche, con una temperatura máxima estimada en 16°C y ráfagas que llegarán a los 50 km/h en la tarde-noche.

Estas son las condiciones para Viedma y San Antonio Oeste: