Apuran en la Legislatura el financiamiento para mejorar 160 kilómetros de rutas en Vaca Muerta

El proyecto viene de obtener despacho en la comisión de Hidrocarburos. Foto: Emiliano Ortiz.

El oficialismo del gobernador Rolando Figueroa y los bloques aliados acelerarán el tratamiento del acuerdo entre el gobierno de Neuquén y operadoras de Vaca Muerta para mejorar 160 kilómetros de rutas con un plenario de comisiones este martes a la mañana en la Legislatura.

La meta de Comunidad es lograr un dictamen que permita tratar el convenio en la sesión del miércoles, la primera del mes de octubre.

El proyecto ya obtuvo despacho la semana pasada en la comisión de Hidrocarburos, donde antes de votar tuvo lugar una extensa exposición del ministro de Economía, Guillermo Koenig, y funcionarios de Vialidad Provincial.

En principio, la propuesta tendría los votos suficientes para quedar ratificada por ley. Su formalización tuvo lugar a principios de septiembre, con un acto en Buenos Aires donde Figueroa y 13 empresas que operan áreas no convencionales acordaron un esquema para pavimentar y repavimentar tres rutas claves del corredor petrolero.

Acuerdo vial en Vaca Muerta: las rutas que se mejorarán

Los tramos que se mejorarán incluyen 105 kilómetros de la Ruta 8, 15 kilómetros de la Ruta 7 y 40 kilómetros de la Ruta 51, en una zona de alto tránsito para la industria hidrocarburífera.

Las obras serán prefinanciadas por las compañías por medio de adelantos de regalías. Los aportes, que se irán exigiendo a medida que los trabajos avancen, podrán ser deducidos por las firmas a partir de los 30 meses del primer envío realizado.

El descuento tendrá un límite del 20% para las regalías mensuales o el canon extraordinario de producción que corresponda.

De acuerdo al modelo acercado por el Gobierno, los proyectos demandarán una inversión inicial de 154 millones de dólares. El monto tendrá la posibilidad de extenderse hasta un 15% adicional una vez que terminen las licitaciones.

El Gobierno provincial apura la discusión

Fuentes de la bancada oficialista reconocieron que la intención del Ejecutivo es que se pueda aprobar esta misma semana para avanzar lo más rápido posible con la ejecución de los proyectos.

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda se reunirá a partir de las 9. El temario también incluye una propuesta para que sea obligatoria la presencia de equipos destinados a alertar la presencia de monóxido de carbono y cortes de gas en establecimientos educativos.

Las operadoras que suscribieron el entendimiento motorizado por la Provincia son YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall Dea, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources y Tecpetrol.