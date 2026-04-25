De la tranquilidad de River y Boca a la urgencia de San Lorenzo, Independiente y Racing: cómo está la lucha por los playoffs

La fase regular del Torneo Apertura entra en su recta final y el margen de error es mínimo en la pelea por clasificar a los playoffs. Tras la fecha 16, solo quedará por disputarse la jornada 9, que fue postergada por el paro del fútbol argentino a comienzos de marzo.

En ese contexto, River y Boca ya cumplieron el primer objetivo: aseguraron su lugar en los octavos de final. Ahora, la meta pasa por terminar lo más arriba posible para definir como locales en los cruces eliminatorios.

El Millonario, que recibirá a Aldosivi este sábado desde las 21:30, buscará escalar posiciones en la Zona B. El equipo dirigido por Eduardo Coudet se ubica tercero con 26 puntos, por detrás de Rosario Central (27, con un partido más) e Independiente Rivadavia (30), que podría asegurarse el primer puesto si vence a Gimnasia de Mendoza. Luego, el Millonario volverá a ser local ante Atlético Tucumán.

El Xeneize, en tanto, lidera la Zona A con 27 puntos tras su goleada frente a Defensa y Justicia. Sin embargo, podría caer hasta el tercer puesto si Estudiantes y Vélez -que tienen la misma cantidad de unidades- ganan sus respectivos partidos. El cierre de la fase regular será ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Terminar primero es clave: garantiza la localía hasta una eventual final que será en estadio neutral a definir por AFA. El segundo puesto asegura jugar en casa en octavos y cuartos, mientras que el tercero solo en la primera instancia. De todos modos, claro está que el desarrollo de los cruces puede modificar ese mapa y abrir la puerta a escenarios inesperados.

La pelea por entrar: cuentas y escenarios

Distinta es la realidad de San Lorenzo, Independiente y Racing, que llegan a la última fecha con la clasificación en juego.

El Ciclón dio un paso importante al vencer 1-0 a Platense en Vicente López, con gol de Rodrigo Auzmendi: quedó sexto en la Zona A con 22 puntos, pero aún no tiene asegurado su lugar en playoffs. Un escalón por debajo aparece Independiente, séptimo con 21, que complicó su panorama tras la derrota ante Deportivo Riestra.

El próximo domingo, ambos se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro en un duelo decisivo: con un empate, San Lorenzo sellará su clasificación, mientras que el Rojo necesita ganar para no depender de otros resultados.

La Zona A, a falta de algunos partidos por la fecha 16° y la 9° pendiente. (Crédito: Ligaprofesional)

Racing, por su parte, es el que llega más comprometido. El empate 1-1 ante Barracas Central, en el que sufrió la expulsión de Adrián «Toto» Fernández a los cinco minutos del primer tiempo, lo dejó octavo en la Zona B con 20 puntos y podría quedar fuera del top 8 si Gimnasia o Tigre suman en sus respectivos encuentros.

La Academia deberá recuperar terreno en la fecha pendiente ante Huracán, en el Cilindro de Avellaneda, donde probablemente esté obligada a ganar para seguir en carrera.