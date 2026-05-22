Franco Colapinto quedó 13° en la qualy sprint de Canadá y largará desde esa posición en la carrera corta

Franco Colapinto cerró una buena clasificación sprint en el Gran Premio de Canadá y finalizó 13° en la grilla para la carrera corta del sábado en el Circuito Gilles Villeneuve. El argentino quedó eliminado en la SQ2, pero su rendimiento fue más que positivo teniendo en cuenta que no había podido girar en la práctica libre por un inconveniente eléctrico en su Alpine A526.

El piloto pilarense registró un tiempo de 1m14s702, quedó a 1s676 de George Russell (Mercedes), el más rápido de la sesión, y terminó a apenas 0s155 de Carlos Sainz (Williams), quien ocupó el último lugar de clasificación a la SQ3.

Más temprano, la clasificación había tenido una SQ1 accidentada. Fernando Alonso (Aston Martin) chocó en la curva 4 tras bloquear sus neumáticos delanteros y provocó una bandera roja. Además, Liam Lawson (Racing Bulls) y Alex Albon (Williams) no salieron a pista por accidentes en el entrenamiento del mediodía.

Esa interrupción también perjudicó a Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, quien había quedado 19° y no logró completar una última vuelta rápida para intentar avanzar a la SQ2. El francés largará desde el fondo de la grilla en la sprint.

Pese a ese contexto y a la falta de rodaje, Colapinto mostró un ritmo competitivo, superó la primera tanda y quedó a milésimas de acceder a la SQ3.

La pole position para la sprint quedó en manos de George Russell, que dominó la SQ3 con un tiempo de 1m12s965 y encabezó el 1-2 de Mercedes en Montreal. Detrás suyo terminó el joven italiano Kimi Antonelli, que quedó a apenas 0s068 de su compañero de equipo.

El horario de la Sprint y la grilla de largada

La sprint de este sábado comenzará a las 13 y se disputará a 23 vueltas. Más tarde, desde las 17, será el turno de la clasificación para la gran carrera del domingo.

Así quedó la grilla para la sprint del GP de Canadá

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac)

Alex Albon (Williams) y Liam Lawson (Racing Bulls) largarán desde boxes, ya que no pudieron participar de la clasificación sprint tras los accidentes sufridos en el entrenamiento previo.