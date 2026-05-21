Franco Colapinto se sinceró antes del GP de Canadá: «Tenemos cosas por mejorar y es buena señal»

Franco Colapinto ya está instalado en Montreal para afrontar el GP de Canadá de Fórmula 1 con Alpine. En la previa de la carrera, el argentino analizó el presente de la escudería francesa, habló de las mejoras del auto y recordó la manera insólita en la que se enteró de que había conseguido el mejor resultado de su carrera en la Máxima.

Después del GP de Miami, los comisarios deportivos de la FIA sancionaron a Charles Leclerc y Colapinto pasó oficialmente del octavo al séptimo puesto. Sin embargo, el argentino ya no estaba en el circuito cuando recibió la noticia.

“No estaba en la pista. Tenía que llegar a tomar mi avión, entonces me había ido al hotel. Me bañé, tomé mi valija, hice el check-out y, cuando salía, un fanático me estaba esperando para una foto. Y ese hincha me dice: ‘Bien Franco, séptimo‘. Yo le respondí: ‘No, fui octavo‘. Ahí me contó que Charles había sido penalizado y que había ganado un lugar», reveló.

Luego agregó: “Miré mi teléfono y confirmé que era séptimo. No es bueno sumar puntos o conseguir el mejor resultado por una penalidad de otro piloto, pero fue así», reconoció.

Franco Colapinto se enteró de que había sido P7 gracias a un fan 😭😭



“ESTÁS SEGURO?” JAJAJAJAJ pic.twitter.com/lyl4JSNkZR — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) May 21, 2026

La sanción a Leclerc llegó tres horas después de la bandera a cuadros y le permitió a Colapinto firmar el mejor resultado de su carrera en la Fórmula 1, superando el octavo puesto que había conseguido en Azerbaiyán 2024 cuando corría para Williams.

Más allá de la alegría por el resultado, el piloto de Alpine dejó en claro la dificultad que implica pelear en la zona media de la parrilla. «Es difícil para nosotros sacar puntos porque los cuatro equipos de adelante son muy fuertes”, explicó en referencia a Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

Tras el GP de Miami, Alpine se consolidó como el mejor equipo detrás de esas potencias gracias a las mejoras introducidas en el A526. Sin embargo, Colapinto remarcó que la pelea por el desarrollo será constante durante toda la temporada.

“Voy carrera a carrera. Tuvimos un fin de semana muy fuerte en Miami y ahora hay que entender dónde estamos respecto de los demás. Cada fecha cambia muchísimo porque todos traen actualizaciones. No podés relajarte porque otro equipo puede dar un salto y dejarte atrás”, analizó.

Además, destacó que todavía hay margen de crecimiento en el auto francés. “Tenemos muchas cosas por mejorar y eso es una buena señal porque el coche es rápido, aunque todavía hay aspectos por desarrollar”, sostuvo. Según explicó, las curvas de alta velocidad continúan siendo el punto débil del monoplaza.

De cara al GP de Canadá, Colapinto se mostró entusiasmado por volver a un circuito que ya conoce y que considera especial dentro del calendario. «Es un circuito old school, con paredes cerca y mucha historia. Los trazados clásicos me gustan mucho porque exigen estar alerta todo el tiempo. Ahora empieza una parte de la temporada con pistas que conozco y eso también me va a ayudar», afirmó.

El fin de semana en Montreal volverá a contar con formato sprint, algo que el argentino reconoció que todavía le demanda adaptación. “Los fines de semana con sprint siempre cuestan un poco más, sobre todo cuando no conocía la pista, como pasó en Miami. Pero fue un gran fin de semana y ojalá podamos mantener ese nivel acá”, cerró.

El programa de la F1 en el GP de Canadá

Viernes 22 de mayo

13:30 a 14:30, prácticas libres

17:30 a 18:14, clasificación sprint

Sábado 23 de mayo

13 a 14, carrera sprint

17 a 18, clasificación

Domingo 24 de mayo

17, final

La carrera de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports, o en Disney+.

¿Cómo le fue a Colapinto en Canadá?

En la edición 2025 de la Fórmula 1 disputada en Canadá, el 15 de junio, Franco Colapinto logró avanzar a la Q2 y terminó la carrera en el puesto 13, con el Alpine A525. Ahora buscará mejora y repetir la cosecha de puntos.