La carrera de Colapinto coincide con la final de River y Belgrano: los horarios del GP de Canadá

Por más que sean dos deportes muy distintos, gran parte del público argentino se verá afectado por el horario del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 ya que coincidirá en parte con la final entre River y Belgrano en Córdoba por la Liga Profesional de fútbol.

El partido en el Mario Alberto Kempes comenzará el domingo a las 15:30 mientras que la prueba de automovilismo en la que estará Franco Colapinto empezará a partir de las 17.

La actividad en el GP de Canadá comenzará el viernes, cuando se lleve a cabo la única práctica libre de la fecha a partir de las 13:30, mientras que solo unas horas después, a las 17:30, será la clasificación para la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado, Colapinto tendrá la primera oportunidad para puntuar en Canadá con la carrera sprint, que está programada para las 13. Ese mismo día, a las 17, será la clasificación para la carrera principal.

El piloto argentino de Alpine viene de conseguir su mejor resultado histórico en la Fórmula 1 al quedar 7° en el Gran Premio de Miami donde sumó seis puntos.

Todos los horarios del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1

Viernes 22/5: Práctica libre a las 13:30

Clasificación carrera sprint a las 17:30

Sábado 23/5: Carrera sprint a las 13

Clasificación a las 17

Domingo 24/5: Carrera a las 17