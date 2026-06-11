¡Debut aprobado! México le ganó a Sudáfrica por 2 a 0 en el Estadio Azteca

(AP). La celebración de los mexicanos tras el tanto de Quiñones, el primer tanto de la Copa del Mundo.

Inmejorable debut para la Selección de México en la Copa del Mundo 2026, tras una sólida victoria por 2 a 0 ante Sudáfrica en el partido inaugural disputado en el Estadio Azteca.

El combinado local deleitó a los miles de fanáticos presentes, siendo cómodamente dominador del juego y asegurando tres importantes puntos en este primer juego, correspondiente al Grupo A.

A los 8 minutos del primer tiempo, el delantero Julián Quiñones capitalizó una lenta salida de los sudafricanos, remató y venció al golero Williams, quien previamente había salvado a su seleccionado.

¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs!



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El mismo Quiñones, a los 42 minutos, tuvo el segundo gol en sus pies, luego de una gran jugada de ataque combinada, pero el tiro dio en el palo izquierdo.

A los tres minutos de iniciado el complemento, el defensor sudafricano Sithole vio la roja directa, luego de derribar a Gutierrez cuando se iba mano a mano hacia el segundo gol para el combinado local.

Luego de unos pasajes de poco fútbol, aún con Sudáfrica teniendo un jugador menos, una gran jugada colectiva de Quiñones, a los 22 minutos del complemento, terminó un certero cabezazo de Raúl Jiménez, para el 2-0 del elenco local.

¡¡LA EMOCIÓN DE CONVERTIR EN UNA COPA DEL MUNDO EN SU CASA!! Raúl Jiménez metió el cabezazo para el 2-0 vs. Sudáfrica y que lo festeje hasta Canelo en el Azteca.



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La situación se complicaría aún más para los africanos a 8 minutos del cierre, ya que, a instancias del VAR, Themba Zwane, ingresado en el segundo tiempo, dejó a su equipo con 9 jugadores.

Más allá de la expulsión de César Montes en el minuto 90, luego de derribar a Modru cerca del área, el combinado azteca lo cerró con autoridad

Más tarde, desde las 22 de nuestro país, la primera fecha del Grupo A se completará con el partido entre Corea del Sur y República Checa.

El duelo tuvo como árbitro principal al brasilero Wilton Sampaio y se puede ver en TV por Telefé y DSports. También se transmitirá en las plataformas de streaming Disney+ Premium y Paramount+.

Así llegaron los equipos

México llega con la presión de ser local en el tercer Mundial que recibe en su historia luego del de 1970 y 1986. Esta vez comparte con Canadá y Estados Unidos y solo tendrá otros 12 partidos además del inaugural.

El equipo que dirige el Vasco Aguirre (ya fue el DT en las copas de 2002 y 2010) tuvo una buena actuación en los amistosos previos en los que sumó tres victorias: 1-0 a Australia, 5-1 contra Serbia y 2-0 ante Ghana. No jugó Eliminatorias por ser uno de los anfitriones.

Sudáfrica vuelve a una copa después de 16 años cuando fue organizador. Curiosamente, el partido inaugural fue el mismo que el de hoy con México de rival. En esa ocasión fue empate 1 a 1 con goles de Rafa Márquez (asistente del equipo actual) y Siphiwe Tshabalala.

Los Bafana Bafana (su apodo histórico) clasificaron primeros en su grupo de las Eliminatorias africanas por encima de Nigeria que luego quedó afuera. Sus amistosos previos no fueron muy auspiciosos ya que empataron 0 a 0 con Nicaragua y 1 a 1 con Jamaica.

Formaciones

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Okon Ime, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster y Iqraam Rayners. DT: Hugo Broos.